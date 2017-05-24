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Благотворительный проект «Забег тысячи сердец» от «Velcom» в помощь белорусским детям пройдёт 27-28 мая в Минске

24 мая 2017 07:56
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Необычная пробежка с участием спортсменов, ведущих, моделей и общественных деятелей на днях прошла в столичном парке Победы. С помощью смартфонов бегуны рисовали двухкилометровое сердце в центре Минска и тем самым готовились к «Забегу тысячи сердец», который будет проходить 27 и 28 мая.

Принять в нём участие могут белорусы в любой точке мира. Всё, что нужно – взять с собой смартфон и «нарисовать» при помощи трекера большое сердце. Потом эти километры будут переведены в белорусские рубли и отправлены на нужды детской кардиохирургии Республиканского научно-практического центра.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –кандидат медицинских наук, главный внештатный детский кардиохирург Министерства здравоохранения Республики Беларусь и директор РНПЦ «Детской хирургии» – Константин Дроздовский и начальник отдела корпоративных коммуникаций компании  «Velcom» – Вячеслав Смирнов.

# общество # Благотворительная акция # Фотофакт # Константин Дроздовский # Вячеслав Смирнов

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