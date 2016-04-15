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Благотворительный бал в поддержку «SOS-Детские деревни» пройдёт 15 апреля в Минске

15 апреля 2016 06:52
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Новости Беларуси. Благотворительный бал в поддержку организации «SOS-Детские деревни» пройдёт сегодня, 15 апреля, в Минске. На балу будет царить атмосфера сказки «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери.

Планируются выступления солистов Музыкального театра, захватывающие цирковые номера и представление юных талантов из SOS-Детских деревень Беларуси. А все собранные средства будут перечислены на образование, развитие, оздоровление и реабилитацию детей-сирот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Бал

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