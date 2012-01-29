Благотворительному фонду «Память Афгана» исполняется 10 лет

Новости Беларуси. Работа этой организации, прежде всего, – поддержка и забота тех, кто прошел огненными дорогами войны. За это время была оказана помощь нескольким сотням воинов-интернационалистов, вручены десятки легковых автомобилей и тысячи единиц бытовой техники.

Сначала 10 лет войны изменили его жизнь, затем вот уже 10 лет он меняет жизнь других. Благотворительный фонд «Память Афгана» под руководством Александра Метлы не просто помогает, иногда спасает тех, кто тогда, в 80-ых, спасал из-под афганского огня своих товарищей.

Александр Метла, директор благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана»:

«Память Афгана» – это память о той Афганской войне и, прежде всего, о тех, кто на ней сложил головы. И, главное, о тех, кто сегодня живет, находится в более худшем положении чем те, кто пришел здоровым.

Два десятилетия назад он сам вернулся живым из Афгана. Теперь главная цель Александра Михайловича – возвращать к обычной жизни тех, кто после той операции (в СССР войной ее официально не называли) остался наедине со своими ранениями.

Александр Метла, директор благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана»:

За эти годы мы все-таки смогли собрать деньги и вручить ребятам 75 автомобилей, 14 тяжелых мотоциклов, много бытовой техники, а также оказали материальную помощь тем, кто действительно нуждался в ней, находился в крайне тяжелом положении.

Награды, а все чаще просто необходимую помощь, герои Афгана получают и спустя десятилетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои полтора года службы Александр Евгеньевич помнит до сих пор. Спустя 20 лет самостоятельно передвигаться ветеран почти не в силах. Автомобиль, подаренный год назад фондом памяти, помог, в прямом смысле, снова встать на ноги.

Александр Суворов, участник Афганской войны (1979-1989 гг.):

Сел и поехал и в поликлинику, и в магазин. Да и летом на рыбалку.

10 лет работы фонда – это не просто миллионы рублей, собранные на благотворительность. Это, в первую очередь, поддержка и забота о военнослужащих, жизнь которых изменила Афганская война.

Ко всему прочему, и весь комплекс под известным всем названием «Линия Сталина» – тоже инициатива благотворительного фонда «Память Афгана».