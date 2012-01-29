Видеоблог Владимира Пугача. Сильная и слабая женщина – мужской идеал

Я знаю людей, которым нравятся «тургеневские» барышни. Знаю тех, кому нравятся барышни типа Лени Рифеншталь или Маргарет Тэтчер. Это же дело вкуса. Мне нравятся сильные люди в принципе. Потому что сильные духом люди – они, как правило, красивы внутри, с какими-то устоявшимися принципами жизни. И мне близки как раз сильные женщины. Мне важно, чтобы человек мог мне возражать. Аргументировано, конечно. Мне важно, чтобы он был самостоятельным и ему нравилось зависеть от меня.



Социальная независимость, эмансипация, способность принимать решения за себя и не зависеть в финансовом смысле от мужа – я думаю, в этом смысле прежде всего. Способность к самостоятельному суждению. Как правило, для самостоятельного суждения нужна информация. Женщины сегодня снабжены в такой же степени информацией, как и мужчины. В такой же степени они образованы, в такой же степени осведомлены о том, что происходит в мире. Поэтому могут свободно судить и мыслить. За что, наверное, большое спасибо английским суфражисткам.



Мы живем в мире, где традиционные роли, домостроевские, настолько перемешались, что уже никто ничего не готовит и все всё готовят, и все воспитывают детей. Разница между полами в это смысле давно уже стерлась.



Требовать от женщины, чтобы она сидела дома и варила борщ, по меньшей мере, нелепо. В XXI веке просто будешь выглядеть смешным, если будешь пытаться такие навязывать порядки у себя дома. Тебя отправят в музей сразу же, мне кажется.



Я не стою перед проблемой поиска или перед проблемой выбора на сегодняшний день, но вот если пофантазировать, вот Ангела Меркель, к примеру, приходит домой, надевает пушистые тапочки, розовый халатик и готовит мужу манную кашку – один вариант.



Я бы, честно говоря, кайфовал от такой ситуации – это прикольно, интересно – побыть в роли альфонса какое-то время – это такой дауншифтинг. Мне нравится.



А второй вариант – она приходит домой, ложится спать, потому что она очень устала, и муж ей готовит. И то, и другое – вполне нормальные социальные конструкции. Я не вижу ни там, ни тут аномалии.



Женщины служат в армии, а мужчины бывают бебиситтерами, сидят с детьми. Я даже проблематики в этом никакой не вижу – сильная женщина, слабая женщина. Больше зарабатывает, меньше зарабатывает. Если людям друг с другом хорошо, они будут друг с другом. Если нет – то не будут. Вот и все.



Эта знаменитая формула отношений мужчины и женщины, где принято считать, что мужчина – это сильный пол, а женщина – это слабый пол, это тоже социальный миф, по большому счету. Женщины, как правило, сильнее намного, чем мужчины, выносливее. И что касается переносимости душевной боли в том числе.



Так вот, сильные женщины, которые умеют показаться слабыми, для меня это – идеал.