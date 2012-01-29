Как подобрать тональный крем для вашего типа кожи и в зависимости от поры года

Обворожительная гладкость и ровный оттенок кожи на лице – ежедневный кропотливый труд. Облегчить его могут правильно подобранные косметические средства. Современные тональные крема и прекрасно маскируют наши недостатки, и защищают кожу от вредных солнечных излучений и непогоды.



Татьяна Седова, стилист-визажист:

Самые популярные тональные средства – это тональные крема и тональные флюиды.

Как подобрать нужный оттенок? Необходимо дневное освещение, и наносить надо не на запястье, как все мы привыкли, а на челюстную кость. И обязательно посмотреть при дневном освещении.



Для летнего цветотипа кожи лица подходят розоватые и нейтральные светлые оттенки.



Татьяна Седова, стилист-визажист:

Для зимнего: если светлая кожа, то светлые оттенки, если смуглая, то бежевые оттенки. Для осенних и весенних цветотеней – теплые оттенки тональных средств.



В зависимости от времени года тюбики с кремом в вашей косметичке должны быть разными. Конечно, в идеале хорошо иметь под рукой и зимний, и летний оттенки.



Но в сезон холодов чаще в ход идет плотный крем-пудра, который основательно скрывает все недостатки и выравнивает тон. Весной же, при появлении легкого загара, можно переходить к использованию воздушного дневного крема с тональным эффектом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Татьяна Седова, стилист-визажист:

Если у вас сухая кожа, то подбирается увлажняющее тональное средство. Если нормальная, то можно подобрать тональное средство с антиоксидантами, витаминами.



Тональное средство, предназначенное для жирной кожи лица, должно обладать матирующим эффектом. А в составе крема для комбинированной кожи не допускается использование каких-либо жиров.



Предпочтение отдавайте флаконам и тюбикам, содержимое которых заодно оберегает от солнечного ультрафиолета. А также минеральной пудре для защиты от фотостарения и излишней пигментации.



Татьяна Седова, стилист-визажист:

У Кати смешанная кожа, поэтому мы выбрали легкий тонирующий флюид.

Мы взяли два оттенка и смешали их. Они соответствуют оттенку ее кожи.

Наносить тональное средство можно спонжиками, кисточками, пальчиками. Кому как удобно. Главное, чтобы это все было чистое.



Средство наносится по массажным линиям. От центра лба к периферии, к началу волосяного покрова. От крыльев носа – к вискам. От уголков рта – к уху. От середины подбородка – к мочкам. Благодаря такой технике кожа дольше сохранит упругость и гладкость.



В завершении – пушистой кистью наносим пудру. Кстати, пудра без тонального средства не используется, так как она служит только для закрепления, а не выравнивания оттенка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Итак, для идеальной кожи на лице нам потребовались: грамотно подобранное средство, мягкая кисть средней толщины, знания о массажных линиях, пудра и всего несколько минут.