Первый в Беларуси Интернет-магазин собственных изделий откроют школьники Гомеля

Новости Беларуси, Гомель. В ассортименте – картины, вышивка, вязаные вещи, шедевры бисероплетения – все то, чему детей учат на уроках труда. Разработка самого сайта подходит к концу. А первые лоты уже на складе.



Шить, вязать, вышивать, плести, клеить, выпиливать – всему этому белорусских школьников учат с самого детства. Одно из модных направлений – бисероплетение. Творчество увлекательное, но затратное.



Татьяна Глушанкова, учитель трудового обучения гомельской школы № 38:

Бисероплетение, действительно, – затратный вид творчества. Такая работа стоит в среднем 20-25 тысяч. За год таких работ у ребенка может скопиться порядка 10.



В нашем привычном понимании результат детского труда – всего лишь поделка. На Западе уже давно существует другой термин – hand-made. То есть вещь, сделанная руками. Спрос и цена на такой товар всегда на уровне. То, что оценка труда может быть не только в дневнике, но еще и в кошельке, современные школьники смекнули правильно. Продавать через Интернет – тоже в духе времени.



Мария Шапетько:

Есть у нас творческий ребенок, который умеет красиво вышивать. Допустим, он вышил, пришел в наш Интернет-магазин, отдал нам работу. Она кому-то понравилась, ее приобрели. И у этого ребенка уже есть какие-то карманные деньги.



Елена Попко:

Если у меня появится возможность получать за мои работы финансовое вознаграждение, то я бы смогла воплотить все свои задумки в жизнь.



Покрыть самому затраты на свое творчество и получить небольшое вознаграждение за труд – здесь и стимул к совершенствованию мастерства, и воспитательный момент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Елена Мохарева, учитель информатики гомельской школы № 38:

Наш Интернет-магазин может быть реализован как школьная кампания. Поэтому участие в работе магазина могут принимать школьники любого возраста. Те, кто выступают в качестве продавцов, делают товары, и те, кто работают с сайтом, развозят работы заказчикам. Здесь может быть целая школьная корпорация.



Интернет-магазин планируется зарегистрировать по всем правилам, как частное унитарное предприятие. Начальный капитал в 15 миллионов рублей уже пообещали выделить в городской администрации. В планах юных бизнесменов превратить свой Интернет-магазин в общебелорусскую биржу hand-made товаров. Помимо школьников продавать на ней свои произведения смогут художники, народные умельцы и все желающие.