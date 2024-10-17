Рабочий визит премьер-министра Беларуси в Пакистан завершился

Совместные промышленные проекты, развитие общего транспортно-логистического пространства и интеграционные объединения. Беларусь обозначила свою позицию в ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне состоялось заседание Совета глав правительств государств объединения. Наша страна впервые присоединилась к международному диалогу в статусе полноправного члена организации. Сделав осознанный выбор в пользу ШОС, Беларусь готова активно включатся в работу всех направлений по линии Шанхайской организации сотрудничества.

Чем Беларусь может быть полезна ШОС? Подводим итоги Совета глав правительств организации в Пакистане. Подробности.

Официальному Минску есть что предложить партнерам. У нас развита аграрная сфера, славимся машиностроением, пищевой промышленностью. Особый акцент на знаке качества отечественной продукции. Есть все предпосылки для успешного взаимодействия в различных областях.