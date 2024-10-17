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В родильном доме Минска прошёл день открытых дверей

17 октября 2024 06:49
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Неделя родительской любви продолжает набирать обороты. Эстафету празднества принял 5-й родильный дом Минска, где прошел день открытых дверей для будущих родителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В родильном доме Минска прошёл день открытых дверей-2

Для участников провели целую экскурсию. Будущие мамы и папы смогли посмотреть, как устроено учреждение изнутри. А также во время беседы познакомиться с медицинским персоналом и задать интересующие вопросы.

В родильном доме Минска прошёл день открытых дверей-4

Юлия Кирик, будущая мама:
Мне во второй раз как опытной маме очень интересно, что изменилось за это время. Какие-то новые фишки появились. И, естественно, в приоритете стоит этот роддом.

В родильном доме Минска прошёл день открытых дверей-6

В роддоме созданы все условия для комфортного пребывания мамы и ребенка. Предусмотрены пять палат семейного типа и около 12 повышенной комфортности. Ежегодно в роддоме на свет появляются около 3,5 тысячи малышей.

# Медицина

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