В родильном доме Минска прошёл день открытых дверей

Неделя родительской любви продолжает набирать обороты. Эстафету празднества принял 5-й родильный дом Минска, где прошел день открытых дверей для будущих родителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для участников провели целую экскурсию. Будущие мамы и папы смогли посмотреть, как устроено учреждение изнутри. А также во время беседы познакомиться с медицинским персоналом и задать интересующие вопросы.

Юлия Кирик, будущая мама:

Мне во второй раз как опытной маме очень интересно, что изменилось за это время. Какие-то новые фишки появились. И, естественно, в приоритете стоит этот роддом.