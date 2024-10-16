В Минске чествовали 50-миллионного пассажира Белорусской железной дороги

На станции «Минск-Пассажирский» 16 октября чествовали 50 миллионного пассажира Белорусской железной дороги. Ей стала Елена Тельпукова – жительница Витебска, которая купила билет на поезд №704, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
На станции «Минск-Пассажирский» 16 октября чествовали 50 миллионного пассажира Белорусской железной дороги. Ей стала Елена Тельпукова – жительница Витебска, которая купила билет на поезд №704, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Женщина регулярно пользуется услугами Белорусской железной дороги. В Минске живут ее дети и минимум раз в месяц она бывает у них в гостях, путешествуя из Витебска и обратно. То, что Елена стала юбилейным пассажиром, для нее приятный сюрприз. Поздравления от сотрудников железной дороги разделила и внучка София, которая провожала бабушку.
Елена Тельпукова, жительница Витебска:
Дважды в год езжу в Россию к родственникам и выбираю Белорусскую железную дорогу за высокое качество обслуживания и безопасность. Это очень удобно.
Константин Бояр, первый заместитель начальника пассажирской службы управления Белорусской железной дороги:
За последние 9 месяцев во внутриреспубликанском сообщении на поездах межрегиональных линий мы перевезли уже около 8 млн пассажиров, это более чем на 4% выше прошлогоднего показателя. Нас также отличает устойчивая динамика роста международного сообщения: мы перевезли почти 2,3 млн пассажиров.
Белорусская железная дорога является одним из важнейших транспортных комплексов страны. В настоящее время она обеспечивает в Беларуси более 60 процентов грузооборота всех видов транспорта общего пользования и более 30 процентов пассажирооборота.