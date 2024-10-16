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В Минске чествовали 50-миллионного пассажира Белорусской железной дороги

16 октября 2024 20:00
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На станции «Минск-Пассажирский» 16 октября чествовали 50 миллионного пассажира Белорусской железной дороги. Ей стала Елена Тельпукова – жительница Витебска, которая купила билет на поезд №704, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В Минске чествовали 50-миллионного пассажира Белорусской железной дороги-2

Женщина регулярно пользуется услугами Белорусской железной дороги. В Минске живут ее дети и минимум раз в месяц она бывает у них в гостях, путешествуя из Витебска и обратно. То, что Елена стала юбилейным пассажиром, для нее приятный сюрприз. Поздравления от сотрудников железной дороги разделила и внучка София, которая провожала бабушку.

В Минске чествовали 50-миллионного пассажира Белорусской железной дороги-4

Елена Тельпукова, жительница Витебска:
Дважды в год езжу в Россию к родственникам и выбираю Белорусскую железную дорогу за высокое качество обслуживания и безопасность. Это очень удобно. 

В Минске чествовали 50-миллионного пассажира Белорусской железной дороги-6

Константин Бояр, первый заместитель начальника пассажирской службы управления Белорусской железной дороги:
За последние 9 месяцев во внутриреспубликанском сообщении на поездах межрегиональных линий мы перевезли уже около 8 млн пассажиров, это более чем на 4% выше прошлогоднего показателя. Нас также отличает устойчивая динамика роста международного сообщения: мы перевезли почти 2,3 млн пассажиров.

В Минске чествовали 50-миллионного пассажира Белорусской железной дороги-8

Белорусская железная дорога является одним из важнейших транспортных комплексов страны. В настоящее время она обеспечивает в Беларуси более 60 процентов грузооборота всех видов транспорта общего пользования и более 30 процентов пассажирооборота.

# Белорусская железная дорога

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