Благодаря новому стационарному комплексу на пункте пропуска «Брузги» время досмотра грузов сократится в 3 раза

Новости Беларуси. Надежный заслон от контрабанды. В пункте пропуска «Брузги» запустили новое оборудование. Пятиметровая рентгеновская установка соответствует всем международным радиационным стандартам. Во время проверки вся информация выводится на мониторы.

Всего несколько минут — и содержимое большегрузной фуры как на ладони. Специальные рентгеновские лучи просвечивают автомобиль насквозь.

Артем Диденко, главный инспектор отдела проведения операций таможенного контроля Гродненской региональной таможни:

Мы анализируем содержащееся в грузовом помещении полуприцепа. В данном случае перемещается электрооборудование. Также досматриваем грузовое помещение и сам тягач на предмет наличия тайников.

Способность «видеть сквозь стены» у гродненских таможенников пункта пропуска «Брузги» появилась благодаря новому досмотровому комплексу. Техническое оснащение соответствует всем мировым стандартам, в том числе и по технике безопасности. Бокс для сканирования защищен от выхода вредного излучения. При этом обслуживающий персонал — в отдельном здании.

Виталий Парфенов, начальник отдела проведения операций таможенного контроля Гродненской региональной таможни:

Водитель транспортного средства проводится в комнату ожидания и также находится вне зоны какого-либо воздействия радиации. Сканирование транспортного средства абсолютно безвредно, не оставляет никакой радиации, поэтому никакого риска радиационного заражения не имеется.

Увеличение пропускной способности погранперехода — один из плюсов новой установки.

Василий Дементей, начальник Гродненской региональной таможни:

Это в несколько раз увеличивает скорость сканирования и время досмотра транспортного средства, и его качество. То есть практически от 5 до 15 минут, в течение этого времени мы сможем увидеть, что в транспортном средстве находится.

Правда, наличие такого даже самого современного оборудования пока не позволяет отказаться от старых проверенных способов досмотра.

Валерий Фомицкий, инспектор отдела кинологической службы Гродненской региональной таможни:

Мы можем найти сигареты, можем найти взрывчатку, наркотические какие-то вещества.

Новый досмотровый комплекс построен, что называется, с заделом на будущее. В ближайшее время здесь пройдет масштабная реконструкция с увеличением полос движения. Грузопоток возрастет почти вдвое. Однако рентген-установка без труда справится и с таким количеством автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.