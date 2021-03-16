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Биометрические паспорта вводятся в Беларуси с 1 сентября. Александр Лукашенко подписал соответствующий указ

16 марта 2021 16:38
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Новости Беларуси. С 1 сентября в Беларуси вводятся биометрические паспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Биометрические паспорта вводятся в Беларуси с 1 сентября. Александр Лукашенко подписал соответствующий указ-1

Соответствующий указ подписал глава государства. Использование таких документов позволит автоматизировать идентификацию личности и упростить прохождение паспортного контроля. В биопаспорта будет встроена микросхема с фотоизображением и отпечатками пальцев.

Биометрические паспорта вводятся в Беларуси с 1 сентября. Александр Лукашенко подписал соответствующий указ-4

Всего появится восемь новых видов документов, в том числе идентификационная карта гражданина. Ее планируется использовать на территории нашей страны. А вот биометрические паспорта понадобятся для выезда за границу.

Биометрические паспорта вводятся в Беларуси с 1 сентября. Александр Лукашенко подписал соответствующий указ-7

Обязательной замены имеющихся у населения паспортов на новые не планируется. Привычный документ, удостоверяющий личность, будет выдаваться на прежних условиях. При этом граждане самостоятельно будут решать, какой вид документа они хотят получить.

# Документы # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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