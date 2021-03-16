Биометрические паспорта вводятся в Беларуси с 1 сентября. Александр Лукашенко подписал соответствующий указ

Новости Беларуси. С 1 сентября в Беларуси вводятся биометрические паспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий указ подписал глава государства. Использование таких документов позволит автоматизировать идентификацию личности и упростить прохождение паспортного контроля. В биопаспорта будет встроена микросхема с фотоизображением и отпечатками пальцев.

Всего появится восемь новых видов документов, в том числе идентификационная карта гражданина. Ее планируется использовать на территории нашей страны. А вот биометрические паспорта понадобятся для выезда за границу.