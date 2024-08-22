Били электрошокером и дубинками – беженец рассказал, как его избили латвийские силовики

Люди на европейской границе по-прежнему подвергаются насилию, вопреки нормам международного права и общечеловеческим принципам гуманности. Накануне латвийские силовики в очередной раз продемонстрировали жестокость, выдворив на территорию Беларуси троих избитых граждан Афганистана. Иностранцев в изможденном состоянии обнаружили белорусские пограничники и оказали им первую помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности в материале Анастасии Ярощик-Корниенко.

В больнице утренний обход. Пациент Мансур Логари понемногу идет на поправку. Но боль в теле и мышцах все еще напоминает о том страшном дне. Да, он, как и многие его соотечественники, в поисках лучшей жизни из Афганистана через Латвию направлялся в Германию. В свое время их так туда приглашали, обещали трудоустройство. Мечты буквально рухнули с первых шагов по территории Евросоюза. Латвийское «гостеприимство» чуть было не стоило ему жизни.

Мансур Логари:

Я сидел вот так, подняв руки, когда ко мне подошли трое их людей в форме и начали избивать. Сначала ударили по ногам, потом электрошокером, потом дубинками опять по ногам, рукам, голове, на теле нет живого места. Я кричал: больно, помогите, помогите. Но они били снова и снова. Для меня это было настоящей пыткой.

Как оказался на территории Беларуси, Мансур не помнит. Придя в сознание, пытался ползти, но жуткая боль в ноге не позволяла сдвинуться с места. Благо группу беженцев вовремя обнаружили белорусские пограничники и вызвали скорую помощь. В шоковом состоянии и с различными травмами их доставили в Браславскую ЦРБ.

Андрей Янчевский, врач-хирург Браславской центральной районной больницы:

Все они имели сочетанные травмы, в частности Мансур имел сочетанные травмы, многочисленные ушибы туловища, грудной клетки, верхних и нижних конечностей, подвывих в коленном суставе справа. Ему была оказана медицинская помощь. В данный момент состояние удовлетворительное. Мансур бесконечно благодарен белорусам за поддержку, лечение и просто человеческое отношение.