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Безопасность Союзного государства. Что обсудили Вольфович и Патрушев?

21 сентября 2022 13:28
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Важная встреча состоялась 21 сентября в Москве. Развитие двустороннего сотрудничества в сфере безопасности обсудили секретари совбезов Беларуси и России – Александр Вольфович и Николай Патрушев. В условиях гибридных войн в центре внимания безопасность Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Безопасность Союзного государства. Что обсудили Вольфович и Патрушев?-1

Не остались в стороне вопросы, связанные с проведением специальной военной операции в Украине. Напряжение со стороны коллективного Запада растет. По итогу встречи аппараты совбезов двух стран выработали механизмы противодействия современным вызовам и угрозам. Стороны обсудили также необходимость концептуализации документов стратегического планирования Союзного государства. В ходе встречи отмечено высокое взаимодействие аппаратов совбезов Беларуси и России.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Вольфович # Николай Патрушев # Фотофакт

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