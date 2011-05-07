Эшелон Победы все праздничные дни будет курсировать по Минской детской железной дороге

Первый состав отправился сегодня утром.

На перроне пассажиров встречают юные проводники в форме военных лет. А на «партизанской поляне» взрослые и дети смогут отведать солдатской каши, поучаствовать в аттракционах, посмотреть показательные выступления рыцарского клуба и отряда спецназа. Здесь же для посетителей развернётся «Город мастеров» и студия декоративно-прикладного творчества. Праздничную атмосферу создадут военный духовой оркестр и любительские коллективы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валерий Савич, начальник Минской детской железной дороги имени К.С. Заслонова:

Поезда идут на станцию Сосновый бор, где пассажиров ожидают солдатская каша, выступления артистов художественной самодеятельности, аттракционы.