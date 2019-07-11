«Ощущаю в себе силы потом». Бабушки-волонтёры из Гомеля рассказывают, почему помогают одиноким пожилым людям
Новости Беларуси. В Беларуси все более популярным становится движение волонтеров в возрасте. Пенсионеры проводят время вместе, таким образом помогая друг другу организовать досуг или просто пообщаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только в Гомельской области за год число таких волонтеров в возрасте достигло 30. И с каждым годом их становится все больше. С ними встретился наш корреспондент Александр Добриян.
Александр Добриян, СТВ:
Это тот самый случай, когда до участия в проекте в прямом смысле слова нужно дорасти. Золотой возраст – это не только богатый жизненный опыт, но и общий круг интересов, тем для разговора, потребность в общении.
Именно за общением в Красный Крест по совету подруги год назад пришла Нина Павлова.
Нина Павлова, волонтер Белорусского Общества Красного Креста:
Так как я живу одна, у меня большая потребность в общении с людьми. Для меня эти встречи – большое удовольствие для души, это разнообразие в жизни, это интерес, это радость общения. Мне самой тоже необходимо общение. А если еще и другим помогаешь, то удовлетворение чувствуешь. Это даже здоровья прибавляет.
За этим столом не просто приятельницы, которые собрались побеседовать и приятно провести время со спицами в руках. Это инициативная группа волонтеров. Они дарят радость общения не только друг другу, но и всем, кто в этом нуждается. Среди их подопечных 15 одиноких гомельчан.
Раиса Барабанова, волонтер Белорусского Общества Красного Креста:
Одиноким хочется тепла, внимания. Нужна какая-то помощь: приготовить покушать, убраться, лекарства сходить купить человеку… Я ощущаю в себе силы потом, хочется к людям ходить и навещать их.
Как реализовать желание быть нужным, специалисты Белорусского Общества Красного Креста подсмотрели у швейцарских коллег. Европейский опыт отлично прижился в Беларуси.
Ольга Новикова, координатор по работе с сообществами региональной организации Белорусского Общества Красного Креста:
Очень изменились: стали более активными, живыми. Общение для них – это то, чем они живут. Помогать таким же, как сами, не чувствовать границ, что ты еще можешь что-то сделать для них – для них это очень важно.
Волонтерское движение пожилых лишь одно из десятков направлений, в которых работает Белорусское Общество Красного Креста. Деятельность этой общественной организации высоко оценивают на общеевропейском уровне.
Горкхмаз Гусейнов, глава представительства Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в России, Беларуси и Молдове:
Деятельность, которую проводит Белорусский Красный Крест, высоко оценивается на международном уровне, и она очень полезна внутри страны. Белорусское Общество Красного Креста является одним из самых продвинутых национальных обществ в мире в том, как они оказывают услуги населению, в которых оно нуждается.
В разрезе деятельности нашего европейского представительства я очень доволен тем, что происходит здесь, в Беларуси.
К слову, набор в группы возрастных волонтеров открыт постоянно. Новичков ждет специальный тренинг по основам ухода на дому, обучение оказанию первой помощи, новые знакомства и масса общения.