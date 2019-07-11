«Ощущаю в себе силы потом». Бабушки-волонтёры из Гомеля рассказывают, почему помогают одиноким пожилым людям

Новости Беларуси. В Беларуси все более популярным становится движение волонтеров в возрасте. Пенсионеры проводят время вместе, таким образом помогая друг другу организовать досуг или просто пообщаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Гомельской области за год число таких волонтеров в возрасте достигло 30. И с каждым годом их становится все больше. С ними встретился наш корреспондент Александр Добриян.

Александр Добриян, СТВ:

Это тот самый случай, когда до участия в проекте в прямом смысле слова нужно дорасти. Золотой возраст – это не только богатый жизненный опыт, но и общий круг интересов, тем для разговора, потребность в общении. Именно за общением в Красный Крест по совету подруги год назад пришла Нина Павлова.

Нина Павлова, волонтер Белорусского Общества Красного Креста:

Так как я живу одна, у меня большая потребность в общении с людьми. Для меня эти встречи – большое удовольствие для души, это разнообразие в жизни, это интерес, это радость общения. Мне самой тоже необходимо общение. А если еще и другим помогаешь, то удовлетворение чувствуешь. Это даже здоровья прибавляет.

За этим столом не просто приятельницы, которые собрались побеседовать и приятно провести время со спицами в руках. Это инициативная группа волонтеров. Они дарят радость общения не только друг другу, но и всем, кто в этом нуждается. Среди их подопечных 15 одиноких гомельчан.

Раиса Барабанова, волонтер Белорусского Общества Красного Креста:

Одиноким хочется тепла, внимания. Нужна какая-то помощь: приготовить покушать, убраться, лекарства сходить купить человеку… Я ощущаю в себе силы потом, хочется к людям ходить и навещать их. Как реализовать желание быть нужным, специалисты Белорусского Общества Красного Креста подсмотрели у швейцарских коллег. Европейский опыт отлично прижился в Беларуси.

Ольга Новикова, координатор по работе с сообществами региональной организации Белорусского Общества Красного Креста:

Очень изменились: стали более активными, живыми. Общение для них – это то, чем они живут. Помогать таким же, как сами, не чувствовать границ, что ты еще можешь что-то сделать для них – для них это очень важно. Волонтерское движение пожилых лишь одно из десятков направлений, в которых работает Белорусское Общество Красного Креста. Деятельность этой общественной организации высоко оценивают на общеевропейском уровне.