Чтобы на рынке модной индустрии попасть в десятку, нужно быть на одной волне с потребителем – чувствовать, угадывать и даже воспитывать. И белорусские разработчики одежды блестяще освоили это мастерство.

Галина Юрко, заместитель директора предприятия по производству одежды: Когда мы проектируем одежду, мы уже видим лук – лук человека молодого, лук человека более старшего поколения. Мы это уже видим на стадии проектирования одежды. За этими пальто или куртками мы ожидаем потребителя определенного уровня. Мы его, можно сказать, вычисляем.

Анастасия Кузнецова, начальник отдела розничной торговли предприятия по выпуску трикотажных изделий:

Мы все мессенджеры отслеживаем, все пожелания и по цветам, и по характеристикам, то есть полностью обратную связь мы учитываем. У нас очень часто поступают звонки прямые – это люди, которым что-то не понравилось. Им надо объяснить, почему именно такая резинка, именно такие кнопочки. Мы это все с ними обсуждаем, никого не игнорируем, со всеми прорабатываем.

Подстраиваем ассортимент даже под регионы. У нас есть магазин в Чечне – там совсем другая специфика одежды, поэтому мы туда поставляем то, что их интересует. Там, допустим, нельзя, чтобы были изображения животных. Брюки они не носят. Если это платье, то это определенная длина.