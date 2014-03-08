Беларусь отпраздновала 8 марта

Новости Беларуси. Яркие букеты, теплые слова и поздравления принимает 8 марта прекрасная половина человечества.

В Беларуси отмечается День женщин. Это праздник с давними традициями. Например, в Советском союзе довольно долго 8 Марта был будним днем, но в далеком 1965 он был объявлен выходным.

За свою историю День борьбы работниц за экономические, политические и социальные права стал днем, когда все женщины просто ждут внимания, принимают поздравления, подарки и цветы.

Как только ни поздравляют милых дам в этот день и все-таки от традиций не уйдешь.

Цветы — абсолютный хит продаж. Розы, мимозы, тюльпаны. Уже с раннего утра у всех торговых точек небывалый ажиотаж. Продавцы признаются, что 8 марта — самый кассовый день. Мужчины не скупятся на букеты для любимых, некоторые берут едва ли не оптом.

Кстати, работать цветочные лавки будут до позднего вечера, так что те, кто еще не успел приобрети самый весенний подарок, сможет это сделать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Минска:

Эти именно цветы матери моей любимой девушки. Всех женщин поздравляю, желаю им счастья и весны в сердце и душе.

Идем в деревню поздравлять тещу и тетю с 8 марта, чтобы им было приятно, так как они далеко от нас пока что.

Хочу поздравить всех девушек, женщин с 8 марта. Пожелать весеннего настроения, всего самого хорошего.

Мы идем встречать маму. Они сейчас должны приехать из Бобруйска к нам в гости. Вот, мы хотим встретить, сделать приятное.

Меня поздравил уже муж, подарил мимозы, поздравил, поцеловал.

Буду поздравлять жену свою любимую, сюрприз приготовил.

Поздравлять буду женщин своих любимых, родных. Вообще, я считаю, что каждый день надо делать приятное всем, но такой день, ажиотаж просто.

8 марта — Международный женский день. У моей любимой жены день рождения. 35 роз — подарок к ее дню рождения. С любовью, с самыми лучшими пожеланиями, которые буду стараться для нее исполнять.

В Бресте к 8 марта на одной из центральных улиц города «расцвели» огромные тюльпаны.

В цветы превратились растущие там деревья, на которые смонтированы светодиодные конструкции в форме популярных весенних цветов.

Во всей красе цветочной аллеей можно полюбоваться в вечернее время — «раскрываются» электрические цветы в то же время, когда включается освещение города.

Жители Бреста:

Замечательно. Красиво. Настроение совершенно другое.

Весеннее настроение, праздник чувствуется. Очень красиво.

Очень праздничное настроение. Красота неописуемая.