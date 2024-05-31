Прямой эфир

Более 3 тыс. клиентов получили помощь от центров поддержки предпринимателей в Минске

31 мая 2024 18:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Меры поддержки малого и среднего бизнеса Минска обсудили 31 мая в рамках семинара-совещания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 3 тыс. клиентов получили помощь от центров поддержки предпринимателей в Минске-1

Начать свое дело в Минске помогают 18 центров. Из них – четыре инкубатора малого предпринимательства. Задача – помочь сделать первые шаги в бизнесе, сформировать профессиональную команду, получить инвестиции и найти клиентов. Только за первый квартал 2024 года центрами было проведено более 150 мероприятий. Услугами воспользовалось более трех тысяч клиентов. Такие меры поддержки способствуют социально-экономическому развитию столицы.

Более 3 тыс. клиентов получили помощь от центров поддержки предпринимателей в Минске-4

Владимир Шибеко, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Безусловно, та поддержка, которая сегодня оказывается, позволяет предприятиям развивать свой бизнес. В конечном итоге, развив до определенного момента бизнес, предприятие понимает, что ему необходимо дальше расширяться и укрупняться. Отсюда и та возможность, которую предоставляет территория «Минского городского технопарка».

Более 3 тыс. клиентов получили помощь от центров поддержки предпринимателей в Минске-7

С 2011 года в столице действует «Минский городской технопарк». Сейчас ведется строительство новой площадки, которая расположится на Партизанском проспекте.

# Бизнес в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске сотрудники ГАИ и БРСМ провели акцию ко Дню защиты детей – не обошлось без подарков
31 мая 2024 18:39

В Минске сотрудники ГАИ и БРСМ провели акцию ко Дню защиты детей – не обошлось без подарков

Концерт и дегустация: в Минске 1 июня пройдёт фестиваль «Чай для гармонии и мира»
31 мая 2024 18:38

Концерт и дегустация: в Минске 1 июня пройдёт фестиваль «Чай для гармонии и мира»

В Минске вручили статуэтки победителям «Телевершины – 2024». Итоги национального конкурса
31 мая 2024 18:30

В Минске вручили статуэтки победителям «Телевершины – 2024». Итоги национального конкурса