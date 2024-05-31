Более 3 тыс. клиентов получили помощь от центров поддержки предпринимателей в Минске

Меры поддержки малого и среднего бизнеса Минска обсудили 31 мая в рамках семинара-совещания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Начать свое дело в Минске помогают 18 центров. Из них – четыре инкубатора малого предпринимательства. Задача – помочь сделать первые шаги в бизнесе, сформировать профессиональную команду, получить инвестиции и найти клиентов. Только за первый квартал 2024 года центрами было проведено более 150 мероприятий. Услугами воспользовалось более трех тысяч клиентов. Такие меры поддержки способствуют социально-экономическому развитию столицы.

Владимир Шибеко, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

Безусловно, та поддержка, которая сегодня оказывается, позволяет предприятиям развивать свой бизнес. В конечном итоге, развив до определенного момента бизнес, предприятие понимает, что ему необходимо дальше расширяться и укрупняться. Отсюда и та возможность, которую предоставляет территория «Минского городского технопарка».