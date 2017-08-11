Бесплатный мастер-класс по гимнастике для пенсионеров пройдет 12 августа в парке 900-летия Минска

Новости Беларуси. Гимнастика на природе. Бесплатный мастер-класс для пенсионеров пройдет завтра в 9 утра в парке 900-летия Минска. Организатором мероприятия выступил Центр физкультурно-оздоровительной работы Заводского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Емельянов, тренер Центра физкультурно-оздоровительной работы Заводского района:

Завтра мы планируем провести нашу обычную тренировку, куда будет входить и суставная гимнастика, и комплекс неформальных упражнений, элементов гимнастики у-шу, упражнения для позвоночника. К нашим занятиям можно присоединиться в любой момент любому человеку на любом уровне подготовки.

Центр по оздоровительной гимнастике для пенсионеров работает уже более 10 лет. Участники вместе с тренерами проводят мастер-классы на различных площадках и своим примером доказывают: заняться здоровьем никогда не поздно.