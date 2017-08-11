«Дышать, вообще, нечем было. Людям становилось плохо». Белорусских туристов везли в автобусе со сломанными кондиционерами
Никому другому так остро не нужен отпуск, как человеку, который только что вернулся из него. Так же считает и героиня сюжета «Добро пожаловаться», у которой от долгожданного отпуска остались не только яркие воспоминания, но и головная боль.
Лето. Самое время отправиться в отпуск и забыть о «земных» проблемах. Эта пора года является самой долгожданной, в том числе, и для туристических фирм.
Минчанка Елена с друзьями решила отдохнуть на южном курорте Украины – Коблево.
Елена Полянская:
Захотели этим летом с друзьями отдохнуть на море и приобрели тур в «Анбоста».
Но путешественники даже не подозревали, что изнывать от жары они будут не только на пляже, но и в душном автобусе.
Елена Полянская:
Отдых прошел, в принципе, неплохо, но обратная дорога была очень ужасной. Изначально нам обещали проезд в комфортабельном автобусе с работающими кондиционерами, в хороших условиях.
Даже дети знают, что чаще всего обещания дают только для того, чтобы успокоить, но не для того, чтобы выполнить. В общем, обещания так и остались обещаниями.
Елена Полянская:
В автобусе изначально было очень жарко, кондиционеры не работали. На улице было +36, в автобусе, наверное, жарче, чем на улице. Двухэтажный автобус. Первый этаж ещё был более-менее: водители открыли форточку. Людям было хоть, чем дышать. На втором этаже дышать, вообще, нечем было.
Людям становилось плохо. Приводили в чувство людей.
Пассажиры на ровном месте теряли сознание из-за невыносимой духоты в салоне, но это, видимо, не сильно волновало водителя.
Елена Полянская:
Все наши просьбы хоть что-нибудь сделать, игнорировались. Пожимали плечами, говорили: «А что мы можем сделать?»
Действительно, что в дороге мог сделать водитель?
Судя по всему, автобус отправился в рейс с уже неисправными кондиционерами.
Вряд ли шофер обладал навыками их ремонта. Поэтому с пассажирами мужчина был строг.
Елена Полянская:
Если вам что-то не нравится – можете выходить из автобуса и добираться, как вам будет удобно.
Естественно, никто не вышел, и люди продолжили свое томление. Руководство туристической фирмы «Анбоста» от комментариев по данному вопросу категорически отказалось. Но вот у перевозчика – компании «Валеокарс» – нашлось время для изложения своей точки зрения.
Дмитрий Слабодич, диспетчер:
Туда машина ехала абсолютно исправная, до Коблево доехала тоже нормально, потом мне водители позвонили и сказали, что из системы кондиционирования вышел газ. От украинской тряски трещину дала одна из трубок, естественно, в дороге это устранить невозможно. По вопросу замены автобуса в Затоке – это звучит, с моей точки зрения, в высшей степени наивно.
В общем, для перевозчика в данной ситации нет ничего трагичного.
С их слов, это – рядовая поломка кондиционера.
Мол, с каждым бывает.
Елена Полянская:
Компанией перевозчика данные условия не были выполнены, поэтому мы хотим компенсации за проезд, и некоторым людям – за моральный ущерб. И физический ущерб немного тоже был причинён, тем, что людям становилось плохо во время движения, и не все сразу могли прийти в себя, выходя на улицу.
И вот здесь существует небольшой нюанс. Претензии пассажиров к перевозчику понятны, но правильнее будет адресовать их туристической фирме, с которой заключался договор.
Дарина Гулюта, юрист:
Если потребителям были обещаны комфортабельные условия переезда и данные условия туристическая организация не соблюдает, то они имеют право требовать уменьшения стоимости тура. Требования должны быть удовлетворены в течении 14 дней.
Кроме того, потребитель имеет право заявить требование компенсации морального вреда.
Сегодня наша героиня верит уже в другие обещания руководства туристической компании: уменьшить стоимость злополучного тура и вернуть часть денег. Произойдёт это или нет, мы узнаем очень скоро. В завершение сюжета небольшое жизненное наблюдение: самый плохой день отдыха всё же лучше, чем самый хороший рабочий день.