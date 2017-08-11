«Дышать, вообще, нечем было. Людям становилось плохо». Белорусских туристов везли в автобусе со сломанными кондиционерами

Никому другому так остро не нужен отпуск, как человеку, который только что вернулся из него. Так же считает и героиня сюжета «Добро пожаловаться», у которой от долгожданного отпуска остались не только яркие воспоминания, но и головная боль. Лето. Самое время отправиться в отпуск и забыть о «земных» проблемах. Эта пора года является самой долгожданной, в том числе, и для туристических фирм. Минчанка Елена с друзьями решила отдохнуть на южном курорте Украины – Коблево.



Елена Полянская:

Захотели этим летом с друзьями отдохнуть на море и приобрели тур в «Анбоста».

Но путешественники даже не подозревали, что изнывать от жары они будут не только на пляже, но и в душном автобусе. Елена Полянская:

Отдых прошел, в принципе, неплохо, но обратная дорога была очень ужасной. Изначально нам обещали проезд в комфортабельном автобусе с работающими кондиционерами, в хороших условиях. Даже дети знают, что чаще всего обещания дают только для того, чтобы успокоить, но не для того, чтобы выполнить. В общем, обещания так и остались обещаниями. Елена Полянская:

В автобусе изначально было очень жарко, кондиционеры не работали. На улице было +36, в автобусе, наверное, жарче, чем на улице. Двухэтажный автобус. Первый этаж ещё был более-менее: водители открыли форточку. Людям было хоть, чем дышать. На втором этаже дышать, вообще, нечем было. Людям становилось плохо. Приводили в чувство людей.



Пассажиры на ровном месте теряли сознание из-за невыносимой духоты в салоне, но это, видимо, не сильно волновало водителя.

Елена Полянская:

Все наши просьбы хоть что-нибудь сделать, игнорировались. Пожимали плечами, говорили: «А что мы можем сделать?» Действительно, что в дороге мог сделать водитель? Судя по всему, автобус отправился в рейс с уже неисправными кондиционерами. Вряд ли шофер обладал навыками их ремонта. Поэтому с пассажирами мужчина был строг. Елена Полянская:

Если вам что-то не нравится – можете выходить из автобуса и добираться, как вам будет удобно.

Естественно, никто не вышел, и люди продолжили свое томление. Руководство туристической фирмы «Анбоста» от комментариев по данному вопросу категорически отказалось. Но вот у перевозчика – компании «Валеокарс» – нашлось время для изложения своей точки зрения.



Дмитрий Слабодич, диспетчер:

Туда машина ехала абсолютно исправная, до Коблево доехала тоже нормально, потом мне водители позвонили и сказали, что из системы кондиционирования вышел газ. От украинской тряски трещину дала одна из трубок, естественно, в дороге это устранить невозможно. По вопросу замены автобуса в Затоке – это звучит, с моей точки зрения, в высшей степени наивно.

В общем, для перевозчика в данной ситации нет ничего трагичного. С их слов, это – рядовая поломка кондиционера. Мол, с каждым бывает. Елена Полянская:

Компанией перевозчика данные условия не были выполнены, поэтому мы хотим компенсации за проезд, и некоторым людям – за моральный ущерб. И физический ущерб немного тоже был причинён, тем, что людям становилось плохо во время движения, и не все сразу могли прийти в себя, выходя на улицу.

И вот здесь существует небольшой нюанс. Претензии пассажиров к перевозчику понятны, но правильнее будет адресовать их туристической фирме, с которой заключался договор.

Дарина Гулюта, юрист:

Если потребителям были обещаны комфортабельные условия переезда и данные условия туристическая организация не соблюдает, то они имеют право требовать уменьшения стоимости тура. Требования должны быть удовлетворены в течении 14 дней.