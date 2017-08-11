«Проходили мимо и увидели, что кафе опечатано. Так узнали, что торжества не будет». Минские молодожёны остались без свадебных банкетов

Брак – союз двух людей для преодоления проблем, которых у них бы не было, не будь этого союза. У героев сюжета «Добро пожаловаться» дело до брака ещё не дошло, но проблем уже выше крыши – молодым горько до свадьбы. Они мечтали, чтобы в день их свадьбы всё было идеально. Но, несмотря на тщательное планирование, мечты белорусских молодожёнов разбились о подводные камни свадебного бизнеса. Минчанка Ксения до сих пор в шоке от того, что невольно оплатила настоящий свадебный переполох.



Ксения Решетникова:

Заключили договор с кафе «Скромный буржуа». Внесли предоплату – около 400 долларов. До свадьбы остаётся два месяца, стала читать отзывы о кафе, и на одном из порталов увидела информацию о том, что «Скромный буржуа» закрывается, компания ликвидируется, и нужно срочно возвращать свои деньги. Больше всего возмущает, что никто не позвонил, не предупредил заранее.

То есть, возможно, многие молодожёны ещё даже не в курсе.

Столичное заведение «Скромный буржуа» было открыто летом 2015 года. Кафе позиционировалось как модное тусовочное место, упор делали и на залы для проведения торжеств.

Громкое открытие. Помпезно оформленные залы с хрустальными люстрами и обои, напечатанные по лондонским эскизам. Интернациональная кухня. Но что-то пошло не так.

Ольга Пискарёва, СТВ:

Свадьбы не будет. От деятельности столичных горе-бизнесменов пострадали более 20 пар. О том, что «Скромный буржуа» нескромно их развёл, многие узнали лишь накануне праздника. Теперь молодым по-настоящему горько.

Их праздник превратился в минное поле неприятностей и разочарований. С каждым днем всё больше брошенных клиентов узнают, что кафе закрыто. Ведь администратор принимала заказы на свадебные банкеты вплоть до октября.

Ольга Сацура:

Мы проходили мимо этого кафе, просто гуляя, за три недели до свадьбы, и увидели, что кафе опечатано. Так мы узнали, что идёт судебное дело, и что, скорее всего, его, вообще, закроют и торжества не будет.

Тех, кто наживается на счастье молодых, в свадебном бизнесе хватает.

Сезон в разгаре, пестрят отзывами сайты. Вместо торта – месиво, фотограф, исчезнувший вместе с фотографиями, и вот ещё испорченный банкет. Специалисты со стажем подчеркивают: ответственный распорядитель и организатор торжества – залог хорошего праздника. С него, в случае чего, можно будет и спросить за все недочёты. В недобросовестной же работе «Буржуа» сегодня разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Татьяна Обозная, представитель РУВД Центрального района г. Минска:

В Центральное РУВД города Минска поступили заявления от 8-ми граждан, которые указали, что заключили договоры на оказание услуг с кафе «Скромный буржуа». Однако, вскоре они узнали, что кафе закрылось. В связи с чем, у них появились основания полагать, что услуги им не будут предоставлены, а денежные средства не будут им возвращены.

Всего вносились денежные средства от 400 до 1000 рублей.

Оказывается, Экономический суд города Минска принял решение о выселении данного кафе, в связи с образованием большой задолженности. Платежи за аренду помещения на Троицком прекратились год назад. Ждать банкетов будущим семейным парам не суждено, открытым остаётся только вопрос с возвратом денег.

Дарина Гулюта, юрист:

Если потребителям стало известно, что организация, с которой они заключили договор, находится в стадии ликвидации, необходимо заявить свои письменные требования ликвидатору данной организации.

Но на скорый возврат своих кровных будущим супругам рассчитывать не приходится. Организация в долгах, как в шелках. И в очереди на получение денег, клиенты, как ни странно – последние.



Участники этой, отнюдь не веселой, эпопеи ждать обещанного три года не намерены. Вместе с другими пострадавшими они обратились в прокуратуру.

Ольга Сацура:

Мы и еще 7 пар обратились в прокуратуру, чтобы завели уголовное дело по факту мошенничества. В народе принято считать, что все свадьбы – одинаково прекрасны, а все разводы – по-своему интересны.