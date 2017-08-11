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От парикмахера от сварщика: 30 молодых представителей разных профессий представят Беларусь на чемпионате Worldskills

11 августа 2017 17:09
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Новости Беларуси. Белорусские мастера на все руки совсем скоро заявят о себе в мире. Почти три десятка молодых представителей очень разных профессий – от парикмахера до сварщика – в эти дни готовятся представить нашу страну на международном чемпионате Worldskills, который в 2017 году пройдет в Абу-Даби, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задания не то, что сложные – практически невыполнимые.

Дмитрий Зубков, участник 44-го Международного чемпионата Worldskills International:
Безнадежный случай? Бывает и пострашнее, и посложнее.

Вот как раз «посложнее» Дмитрию скоро организуют на международном уровне. Нынешней осенью молодой человек в составе белорусской национальной сборной отправится в Абу-Даби, чтобы доказать всему миру: и у безнадежных автомобилей благодаря грамотным рукам фактически вырастают крылья.

От парикмахера от сварщика: 30 молодых представителей разных профессий представят Беларусь на чемпионате Worldskills-1

Дмитрий Зубков, участник 44-го международного чемпионата Worldskills International:
Одно из заданий будет замена заднего крыла. Высверливаем и вырезаем, потом берем второе крыло и на место его устанавливаем.

Казалось бы, для кузовщика – ничего сложного. Если бы не одно но. На каждое задание, к примеру, ту же замену крыла, отведут всего три часа. Для сравнения: на аналогичных соревнованиях в России времени было почти втрое больше, и то справились не все.

От парикмахера от сварщика: 30 молодых представителей разных профессий представят Беларусь на чемпионате Worldskills-4

Виктор Исаков, заместитель директора Минского государственного автомеханического колледжа имени академика М. С. Высоцкого:
Специалист, который работает на станции авторсервиса, может, никогда в жизни таких работать не делать. Конкурсы делаются таким образом, чтобы их никто до конца не выполнил, потому что тогда невозможно будет определить победителя по баллам.

Пока кто-то пытается завести победный двигатель, здесь тоже не просто стучат по дереву, чтобы привезти из Абу-Даби призовой результат. Пока наставники пилят конкурсантов, те, в свою очередь, в буквальном смысле шлифуют мастерство. И все для одной цели: отрезать свой триумфальный кусок от общего призового фонда.

В этой мастерской тренируются сразу два участника Worldskills-2017. Артем в номинации «столярные работы» и Иван – «изготовление мебели». Вот как раз креативит над очередным табуретом. Тренировки перед конкурсом – по 11 часов, а в перерывах на своих же стульях даже не посидишь – бег и отжимания. Уж очень тренер заточен на результат.

От парикмахера от сварщика: 30 молодых представителей разных профессий представят Беларусь на чемпионате Worldskills-7

Иван Скорб, участник 44-го международного чемпионата Worldskills International:
Суровый тренер сделает ли послабление? Ой, сомневаюсь. У нас есть три варианта заданий. Две тумбочки и один стол.

Оценивать, к примеру, аналогичный стол на соревнованиях будут по сотням критериев. Но подготовиться к Worldskills нужно и психологически.

От парикмахера от сварщика: 30 молодых представителей разных профессий представят Беларусь на чемпионате Worldskills-10

Дмитрий Растюшевский, мастер производственного обучения Минского государственного профессионального лицея № 5 транспортного строительства:
Одна часть твоей площадки из прямоугольника открыта для зрителей. И любой человек подходит и смотрит. Фотографировать со вспышкой нельзя, а некоторые не выключат вспышки. И они отвлекают.

Впервые в международном чемпионате наша команда приняла участие в 2015 году. Тогда же президент Worldskills назвал белорусский дебют одним из лучших в истории конкурса.

От парикмахера от сварщика: 30 молодых представителей разных профессий представят Беларусь на чемпионате Worldskills-13

В 2017 году у наших талантов с золотыми руками в борьбе за золото будут десятки конкурентов, однако медали – это далеко не все бонусы нашего участия. К примеру, после тренировок накануне прошлых соревнований в пятом лицее стало куда больше красоты ручной работы.

# общество # Андрей Новгородцев # Ольга Петрашевская # Конкурс

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