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На время II Европейских игр в Минске останавливают все земляные работы

19 июня 2019 17:48
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Новости Беларуси. До 1 июля на минских улицах нельзя рыть, конструировать и прокладывать сети, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На время II Европейских игр в Минске останавливают все земляные работы -1

Табу не коснется только аварийных ситуаций, да и те будут устранять максимально быстро. Также не остановят строительство зданий и прокладку тротуаров.

Во время II Европейских игр изменится график работы метро

В остальном – полная аккуратность и безопасность.

На время II Европейских игр в Минске останавливают все земляные работы -4

На время II Европейских игр в Минске останавливают все земляные работы -6

Анатолий Лавничук, главный инженер технического управления Мингорисполкома:
Это связано с тем, чтобы обеспечить надежное энерго- и водоснабжение как объектов, которые относятся к проведению II Европейских игр, так и жилого фонда, культурных заведений, гостиниц, предприятий.

На время II Европейских игр в Минске останавливают все земляные работы -9

# Европейские игры # общество # Анатолий Лавничук # Фотофакт

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