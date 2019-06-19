На время II Европейских игр в Минске останавливают все земляные работы

Новости Беларуси. До 1 июля на минских улицах нельзя рыть, конструировать и прокладывать сети, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Табу не коснется только аварийных ситуаций, да и те будут устранять максимально быстро. Также не остановят строительство зданий и прокладку тротуаров. Во время II Европейских игр изменится график работы метро В остальном – полная аккуратность и безопасность.