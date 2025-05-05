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Соболенко оторвалась от Швёнтек в мировом рейтинге более чем на 4 тыс. очков

05 мая 2025 11:46
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Арина Соболенко оторвалась от Иги Швентек в мировом рейтинге более чем на 4 000 очков, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Случилось это благодаря победе на турнире категории 1000 в Мадриде. Наша прима стала третьей теннисисткой в истории, кому удалось преодолеть планку в 11 тысяч баллов. На данный момент в активе Соболенко – 11 118 пунктов. Ранее такое достижение покорялось только польке и американке Серене Уильямс. Что касается других наших девушек, то Виктория Азаренко идет на 54-й позиции в генеральной классификации, а Александра Саснович вернулась в топ-100, став 99-й.

# Теннис

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