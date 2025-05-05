Соболенко оторвалась от Швёнтек в мировом рейтинге более чем на 4 тыс. очков

Арина Соболенко оторвалась от Иги Швентек в мировом рейтинге более чем на 4 000 очков, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Случилось это благодаря победе на турнире категории 1000 в Мадриде. Наша прима стала третьей теннисисткой в истории, кому удалось преодолеть планку в 11 тысяч баллов. На данный момент в активе Соболенко – 11 118 пунктов. Ранее такое достижение покорялось только польке и американке Серене Уильямс. Что касается других наших девушек, то Виктория Азаренко идет на 54-й позиции в генеральной классификации, а Александра Саснович вернулась в топ-100, став 99-й.