«Минск» обыграл «Слуцк» в заключительном противостоянии 7-го тура ЧБ по футболу

«Минск» в волевом стиле обыграл «Слуцк» в заключительном противостоянии седьмого тура чемпионата страны по футболу, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Первое взятие ворот произошло на экваторе дебютного отрезка. Отличился Илья Грищенко. Но радовались хозяева недолго. Перед самым перерывом Александр Макась восстановил равенство. А на 61-й минуте Дмитрий Лисакович принес викторию своему клубу – 2:1 в пользу Минска. Турнирную таблицу возглавляет «МЛ Витебск». Вторым идет «Славия». Далее располагаются четыре команды, имеющие одинаковое количество очков.