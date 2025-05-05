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«Минск» обыграл «Слуцк» в заключительном противостоянии 7-го тура ЧБ по футболу

05 мая 2025 11:51
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«Минск» в волевом стиле обыграл «Слуцк» в заключительном противостоянии седьмого тура чемпионата страны по футболу, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Первое взятие ворот произошло на экваторе дебютного отрезка. Отличился Илья Грищенко. Но радовались хозяева недолго. Перед самым перерывом Александр Макась восстановил равенство. А на 61-й минуте Дмитрий Лисакович принес викторию своему клубу – 2:1 в пользу Минска. Турнирную таблицу возглавляет «МЛ Витебск». Вторым идет «Славия». Далее располагаются четыре команды, имеющие одинаковое количество очков.

# Футбол Беларуси

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