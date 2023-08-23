Берут залог за квартиру и пропадают. Как не нарваться на мошенников при съёме жилья?

Конец лета – традиционное время взлета популярности квартирной аренды. Студенты, конечно, стремятся к 1 сентября успеть свить свое гнездышко на годы учебы. Когда повзрослевший ребенок хочет съехать на съемное жилье, это счастье для родителей, но еще для мошенников: на студенте нажиться проще простого. Прав не знает, договоров не требует, да и взрослых арендаторов жилья легко обмануть. Поэтому они нередко становятся жертвами мошенников. Даже опытный иногда попадает в неприятные истории только из-за того, что пустили отношения с владельцами на самотек. И не договорились с ними, скажем, на берегу об условиях найма. Поэтому сегодня мы решили попросить советов, которые помогут заключить безопасную сделку, у профессионального риелтора. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Светлана Краскевич, агент по недвижимости. Можно ли самому снять квартиру, не привлекая профессионального риелтора? Юлия Самусенко, ведущая:

Можно ли самому заняться арендой квартиры, не привлекая сюда профессионального риелтора?

Светлана Краскевич, агент по недвижимости:

Конечно, можно. Если вы владеете информацией, вы 100 % найдете для себя как на покупку, так и для аренды жилье. На самом деле агенты недвижимости уже давно не предоставление информации. Это уже давно оказание услуги. То есть интернет-источники нам позволяют самостоятельно найти квартиру как на продажу, так и на покупку. Единственное, как из всего количества предложений выбрать ту самую, не попасть на того же мошенника, не переплатить больше, чем квартира в другом районе, либо более хорошие предложения найти. Дмитрий Потапович, ведущий:

Какие все-таки основные моменты, на которые стоит обратить внимание? Светлана Краскевич:

В первую очередь обратить внимание на срочно сдаваемые квартиры. Иногда собственники говорят: мне нужно срочно сдать, переведите мне деньги на карту сегодня или вы упустите сладкий вариант, который однозначно дешевле, чем другая квартира. Так говорят лжесобственники, агенты могут так говорить, которые заинтересованы вам быстро сдать в аренду. Конечно же, вы должны уточнить, кто конкретно, какой специалист и что вам предлагает, какую услугу он оказывает. Если это предоставление информации, то, пожалуйста, вы получаете информацию, ей можете пользоваться. Но если это акт осмотра, если это подбор варианта, это совершенно другая услуга. Я к чему? Читайте внимательно договор, какую услугу вы заказываете. Очень часто именно собственники пользуются людьми, которые хотят снять квартиру или купить максимально дешево, вносят предоплату либо залоговую стоимость, не проверив документы. Какие документы лучше всего смотреть у собственника? Это свидетельство о госрегистрации, технический паспорт, это переход, на основание чего был, переход в право собственности, а также паспорт. И только после этого вы можете внести задаток, договориться о договоре найма, пойти в расчетно-справочный центр и заключить договор.

Дмитрий Потапович:

Если агент говорит, что квартира уже сдана, приезжайте к нам, мы быстро, дешево найдем другую либо просит деньги за просмотр квартиры или за номер хозяина, такие действия – это нормально? Светлана Краскевич:

Большое количество агентов, которые работали таким образом и предоставляли недостоверную информацию, были лишены лицензии. Это достаточно распространенная в СМИ была информация. То есть вы могли почитать, на основании чего это происходило. Если вам агентство недвижимости предоставляет информацию, вы должны убедиться в ее достоверности. Контактный номер телефона не значит, что вам дали конкретного собственника с адресом. Если вы хотите, чтобы с вами специалист проехал, есть такая услуга акта осмотра, вы едете с этим актом и смотрите точную квартиру по точному адресу, общаетесь напрямую уже с собственником. Внимательно читайте договор и какую конкретно услугу вы заказываете. Юлия Самусенко:

Я так понимаю, договор – это в первую очередь защита. Если мы решились, нашли определенный вариант квартиры, о чем мы должны спросить уже по телефону? Светлана Краскевич:

Кто собственник, на основании чего будет заключаться договор? Возможно, квартира будет сдаваться по доверенности. Возможно, какое-то доверенное лицо. Если это доверенность, правильно ли она составлена, на какой срок она составлена. Какая доверенность: целевая либо генеральная? Нужно читать доверенность. Естественно, если человек составлял доверенность и подразумевал, что квартиру будет сдавать в аренду, конечно, это должно быть в доверенности указанно. В принципе, если в доверенности не указано, то договор аренды вам, договор найма с вами просто не заключат. На что обращать внимание при осмотре квартиры? Дмитрий Потапович:

На что обращать внимание при осмотре квартиры?

Светлана Краскевич:

Давайте вам немного тогда расскажу изначально, как формируется рынок недвижимости в продаже и аренде и на что смотреть, как формируется стоимость объекта. На сегодня все ожидают, конечно же, сентября, дети поступили и думают о том, что спрос на аренду будет колоссальный. Но хочу сказать, что ставка рефинансирования по кредитам сегодня снижается, становятся кредиты более доступны, у нас появляется возможность приобретать свою недвижимость и платить не за аренду, а за кредит. У вас в последующем будет свое жилье. И это означает только то, что спрос на арендное жилье становится меньше. Ажиотажа, как в предыдущее время в сентябре, не будет точно. И требования к арендному жилью становятся все выше. Если это старое жилье, которое сдается в районах, близких к метро, нужно постараться, чтобы квартиру свою сдать по цене той же новостройки. Нужно будет, конечно же, обновить какую-то мебель, докупить бытовую технику, чтобы быть конкурентоспособным на фоне той же новостройки. В каких случаях стоит вносить предоплату? Юлия Самусенко:

Давайте поговорим о предоплате. В каких случаях мы собственнику переводим залог за квартиру?