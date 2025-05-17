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У солдат даже нет хорошей обуви, а закупка оружия только на бумаге! Польский политик о цинизме местных чиновников

17 мая 2025 16:48
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В Польше выбирают деньги. И выбор вместо народа делает США. Об этом в интервью программе Новости «24 часа» на СТВ отметил польский политик и лидер оппозиционной партии «Фронт» Кшиштоф Толвиньски.

У солдат даже нет хорошей обуви, а закупка оружия только на бумаге! Польский политик о цинизме местных чиновников-2

Влада Родовская, корреспондент:
Сейчас Польша активно закупает вооружение. Около нашей границы проходят массовые учения. Многие эксперты считают, что Европа готовится к войне с Россией. Какое мнение в Польше на этот счет и, как вы считаете, для чего проводится такая милитаризация?

У солдат даже нет хорошей обуви, а закупка оружия только на бумаге! Польский политик о цинизме местных чиновников-4

Кшиштоф Толвиньски, польский политик, лидер польской оппозиционной партии «Фронт»:
Каждый психоз имеет свои проявления. И то, что сейчас происходит, является результатом массового психоза не только в Польше, но и во всем Евросоюзе. Как польский политик, я бы хотел успокоить Беларусь. Наши военнослужащие не имеют даже хорошей обуви, не говоря про обмундирование. Вся эта закупка вооружения на самом деле существует только на бумаге. Под прикрытием массового психоза у нас воруют деньги из государственного бюджета.

Влада Родовская:
В Польше люди уже устали от политики по отношению к Беларуси люди протестуют, предприниматели несут убытки. Как вы считаете, нынешние польские политики готовы услышать голос разума и восстанавливать отношения с нашей страной?

У солдат даже нет хорошей обуви, а закупка оружия только на бумаге! Польский политик о цинизме местных чиновников-6

Кшиштоф Толвиньски:
Я скажу вам честно, польские политики все прекрасно понимают. Но не могут это озвучить. И почему? Потому что в противном случае им придется отвечать перед нашим народом за 25 лет санкций и враждебной политики в отношении Беларуси. Это проблема польского общества. Из него должны выделяться и двигаться кандидаты, которые будут выступать в правильном направлении конструктивной политики в отношении Беларуси.

У солдат даже нет хорошей обуви, а закупка оружия только на бумаге! Польский политик о цинизме местных чиновников-8

Влада Родовская:
Касательно этих политиков. Уже совсем скоро в Польше пройдут президентские выборы. Кажется, Евросоюз и не мечтает о демократических выборах. Неугодных кандидатов сбрасывают с гонки, их просто не допускают к процессу. Как проходит эта кампания в Польше и под какими лозунгами идут кандидаты?

Кшиштоф Толвиньски:
В Польше выбирают деньги. И выбор за нас делают в США. Польские избиратели просто как статисты в данном процессе. Кандидаты в своих программах выступают за социальные вопросы, зарплаты, пенсии. Но никто из них не относится серьезно к вопросам политики. Главное, все думают о судьбе Украины.

Влада Родовская:
Интересы другой страны превыше своих личных интересов?

Кшиштоф Толвиньски:
Поймите, это политический спектакль, зоопарк, в который приходит электорат как зритель и видит обезьян, которые играют роль льва, а львы играют роль обезьян. Политический спектакль, не меньше. К сожалению, это наша реальность.

# Международная политика

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