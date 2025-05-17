У солдат даже нет хорошей обуви, а закупка оружия только на бумаге! Польский политик о цинизме местных чиновников

В Польше выбирают деньги. И выбор вместо народа делает США. Об этом в интервью программе Новости «24 часа» на СТВ отметил польский политик и лидер оппозиционной партии «Фронт» Кшиштоф Толвиньски.

Влада Родовская, корреспондент:

Сейчас Польша активно закупает вооружение. Около нашей границы проходят массовые учения. Многие эксперты считают, что Европа готовится к войне с Россией. Какое мнение в Польше на этот счет и, как вы считаете, для чего проводится такая милитаризация?

Кшиштоф Толвиньски, польский политик, лидер польской оппозиционной партии «Фронт»:

Каждый психоз имеет свои проявления. И то, что сейчас происходит, является результатом массового психоза не только в Польше, но и во всем Евросоюзе. Как польский политик, я бы хотел успокоить Беларусь. Наши военнослужащие не имеют даже хорошей обуви, не говоря про обмундирование. Вся эта закупка вооружения на самом деле существует только на бумаге. Под прикрытием массового психоза у нас воруют деньги из государственного бюджета. Влада Родовская:

В Польше люди уже устали от политики по отношению к Беларуси люди протестуют, предприниматели несут убытки. Как вы считаете, нынешние польские политики готовы услышать голос разума и восстанавливать отношения с нашей страной?

Кшиштоф Толвиньски:

Я скажу вам честно, польские политики все прекрасно понимают. Но не могут это озвучить. И почему? Потому что в противном случае им придется отвечать перед нашим народом за 25 лет санкций и враждебной политики в отношении Беларуси. Это проблема польского общества. Из него должны выделяться и двигаться кандидаты, которые будут выступать в правильном направлении конструктивной политики в отношении Беларуси.