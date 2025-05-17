У солдат даже нет хорошей обуви, а закупка оружия только на бумаге! Польский политик о цинизме местных чиновников

В Польше выбирают деньги. И выбор вместо народа делает США. Об этом в интервью программе Новости «24 часа» на СТВ отметил польский политик и лидер оппозиционной партии «Фронт» Кшиштоф Толвиньски.
В Польше выбирают деньги. И выбор вместо народа делает США. Об этом в интервью программе Новости «24 часа» на СТВ отметил польский политик и лидер оппозиционной партии «Фронт» Кшиштоф Толвиньски.
Влада Родовская, корреспондент:
Сейчас Польша активно закупает вооружение. Около нашей границы проходят массовые учения. Многие эксперты считают, что Европа готовится к войне с Россией. Какое мнение в Польше на этот счет и, как вы считаете, для чего проводится такая милитаризация?
Кшиштоф Толвиньски, польский политик, лидер польской оппозиционной партии «Фронт»:
Каждый психоз имеет свои проявления. И то, что сейчас происходит, является результатом массового психоза не только в Польше, но и во всем Евросоюзе. Как польский политик, я бы хотел успокоить Беларусь. Наши военнослужащие не имеют даже хорошей обуви, не говоря про обмундирование. Вся эта закупка вооружения на самом деле существует только на бумаге. Под прикрытием массового психоза у нас воруют деньги из государственного бюджета.
Влада Родовская:
В Польше люди уже устали от политики по отношению к Беларуси люди протестуют, предприниматели несут убытки. Как вы считаете, нынешние польские политики готовы услышать голос разума и восстанавливать отношения с нашей страной?
Кшиштоф Толвиньски:
Я скажу вам честно, польские политики все прекрасно понимают. Но не могут это озвучить. И почему? Потому что в противном случае им придется отвечать перед нашим народом за 25 лет санкций и враждебной политики в отношении Беларуси. Это проблема польского общества. Из него должны выделяться и двигаться кандидаты, которые будут выступать в правильном направлении конструктивной политики в отношении Беларуси.
Влада Родовская:
Касательно этих политиков. Уже совсем скоро в Польше пройдут президентские выборы. Кажется, Евросоюз и не мечтает о демократических выборах. Неугодных кандидатов сбрасывают с гонки, их просто не допускают к процессу. Как проходит эта кампания в Польше и под какими лозунгами идут кандидаты?
Кшиштоф Толвиньски:
В Польше выбирают деньги. И выбор за нас делают в США. Польские избиратели просто как статисты в данном процессе. Кандидаты в своих программах выступают за социальные вопросы, зарплаты, пенсии. Но никто из них не относится серьезно к вопросам политики. Главное, все думают о судьбе Украины.
Влада Родовская:
Интересы другой страны превыше своих личных интересов?
Кшиштоф Толвиньски:
Поймите, это политический спектакль, зоопарк, в который приходит электорат как зритель и видит обезьян, которые играют роль льва, а львы играют роль обезьян. Политический спектакль, не меньше. К сожалению, это наша реальность.