Бережём нервы. В Минске для старшего поколения организовали арт-терапию

«На то они и препятствия, чтобы их покорять». История талантливой девушки, у которой онкология отняла зрение

В гостях у «Нового утра» на РТР-Беларусь Анастасия Миронович, которая, вопреки диагнозу, дает всем нам урок силы духа и стремления к самовыражению.