Бережём нервы. В Минске для старшего поколения организовали арт-терапию

Алина Трус, корреспондент:
Проект «Минск – здоровый город» в этом году объединил минчан старшего поколения. Организаторы продумали насыщенную программу. Она полностью направлена на улучшение здоровья жителей столицы.
Алина Трус, корреспондент:
Проект «Минск – здоровый город» в этом году объединил минчан старшего поколения. Организаторы продумали насыщенную программу. Она полностью направлена на улучшение здоровья жителей столицы.
Проводят семинары на тему активного образа жизни и психологические тренинги для возрастной группы 55+. Среди необычных направлений – арт-терапия. Она эффективно помогает снижать стресс и переключать внимание. Особых профессиональных навыков не требует. Главное – приходить на занятия с открытым сердцем и желанием заглянуть вглубь себя.
Подробнее в видеоматериале.