Прямой эфир

Бережём нервы. В Минске для старшего поколения организовали арт-терапию

01 февраля 2025 15:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Бережём нервы. В Минске для старшего поколения организовали арт-терапию-1

Алина Трус, корреспондент:
Проект «Минск – здоровый город» в этом году объединил минчан старшего поколения. Организаторы продумали насыщенную программу. Она полностью направлена на улучшение здоровья жителей столицы.

Бережём нервы. В Минске для старшего поколения организовали арт-терапию-3

Проводят семинары на тему активного образа жизни и психологические тренинги для возрастной группы 55+. Среди необычных направлений – арт-терапия. Она эффективно помогает снижать стресс и переключать внимание. Особых профессиональных навыков не требует. Главное – приходить на занятия с открытым сердцем и желанием заглянуть вглубь себя.

Подробнее в видеоматериале.

# Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
«С детства пел везде». Этот парень с редким заболеванием может зарядить позитивом каждого
01 февраля 2025 14:30

«С детства пел везде». Этот парень с редким заболеванием может зарядить позитивом каждого

«На то они и препятствия, чтобы их покорять». История талантливой девушки, у которой онкология отняла зрение
01 февраля 2025 14:00

«На то они и препятствия, чтобы их покорять». История талантливой девушки, у которой онкология отняла зрение

Какие торты пользуются популярностью у белорусов и что в тренде в 2025 году? Рассказала кондитер
01 февраля 2025 13:53

Какие торты пользуются популярностью у белорусов и что в тренде в 2025 году? Рассказала кондитер