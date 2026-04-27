В Специализированном лицее МВД состоялся яркий праздник «Сад единства: расцветаем вместе»

Первые пять яблонь стали символом пяти курсов – и, как подчеркнула председатель объединенной организации МВД БСЖ Наталья Сахарчук, растут и крепнут они так же, как и сами лицеисты. После приветствий прозвучали слова поддержки и духовного напутствия. Заместитель председателя синодального отдела Белорусской православной церкви иерей Вадим Шпаков отметил: такие инициативы объединяют и помогают молодежи чувствовать плечо старших.

Иерей Вадим Шпаков, заместитель председателя Синодального отдела Белорусской православной церкви:

Очень важное мероприятие, которое проводится Министерством внутренних дел с лицеистами, вместе с родителями лицеистов, это объединяющая составляющая для всех. И тем самым, конечно, поддерживаются духовные принципы и основы. И очень важно – соблюдаются традиции, которые в нашей стране поддерживаются нашим руководством, которые распространяются и продвигаются в жизни нашей страны.

Посадка деревьев стала только началом. Праздник перешел в спортивную фазу: команды лицеистов соревновались в эстафетах и конкурсах. Эмоции – на максимуме, соперничество – дружеское, а итог – общий: проигравших не было. Призы и подарки получили все участники, а самым активным мамам вручили благодарности Союза женщин.