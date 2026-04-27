Сомнений в их силе и выносливости не осталось. Перед стартом командир части провел четкий инструктаж, напомнив о требованиях по подготовке и выносливости. По видеосвязи участниц поддержала председатель организации МВД Белорусского союза женщин – ее слова задали тон испытанию.

В Могилевской области прошел настоящий экзамен на характер: девушки-военнослужащие внутренних войск преодолели экстремальный марш-бросок, посвященный Дню Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дальше – интенсивное движение: водная преграда, ящики с оружием, бег в противогазах, первая помощь и транспортировка «раненых». В лесу – шесть километров по азимуту. Финал – стрельбище, «полоса разведчика» и штурм опорного пункта.

Справились все. Командир бригады поздравил участниц, двум военнослужащим присвоили офицерские звания. Марш-бросок стал серьезной проверкой, которая сплотила коллектив: каждая доказала, что является полноценной боевой единицей, а единство помогает уверенно проходить любые испытания и оставаться готовыми к защите Родины.