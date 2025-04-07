ГУБОПиК выявил схему незаконной легализации иностранцев в Беларуси

В Беларуси раскрыли серую схему незаконной легализации иностранцев. В течение нескольких лет трое белорусов организовывали перевозку и пребывание мигрантов в нашей стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы «теневого бизнеса» изготавливали и предоставляли в госучреждения заведомо подложные документы от работодателей, что позволяло гражданам Туркменистана и Узбекистана получать визы и разрешения на временное проживание в Беларуси. Разумеется, такие услуги не были бесплатными. На данный момент установлено 210 лиц, которые воспользовались предложением мошенников и незаконно проживали и работали в Беларуси.

За изготовление заведомо фиктивных документов мигранты выплачивали организаторам вознаграждение от 100 до 250 долларов США. Кроме того, установлено, что нелегалы в последующем ежемесячно были обязаны передавать своим нанимателям по 150 белорусских рублей, как говорили им организаторы, для уплаты налогов. Как правило, мигранты числились водителями такси, но перевозкой граждан занимались самостоятельно, уходя от налогообложения.

По материалам ГУБОПиК МВД следователями возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны. Во время обысков по местам их проживания изъяты электронные носители, документы финансово-хозяйственной и иной деятельности, крупные суммы в рублях и валюте. Также для выдворения из страны задержаны около 100 иностранцев, которым злоумышленники помогли остаться в Беларуси.