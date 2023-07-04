Белорусы завоевали 24 награды на летних играх «Дети Приморья». Результаты на 4 июля

Легкоатлеты завоевали 9 наград, шесть из которых наивысшей пробы. Удачно завершились для нас и соревнования по настольному теннису. На счету белорусов сразу шесть медалей, из них три золота. Тяжелоатлеты добавили в белорусскую копилку два золота и два серебра. В боксерском турнире наши юные спортсмены добыли три серебра и бронзу. Помимо этого, победу праздновала и команда парней по баскетболу 3х3. Сборная Беларуси занимает первую позицию в медальном зачете: в нашем активе 34 медали.