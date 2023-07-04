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Белорусы завоевали 24 награды на летних играх «Дети Приморья». Результаты на 4 июля

04 июля 2023 19:35
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Белорусские спортсмены продолжают показывать высокие результаты на первых летних играх «Дети Приморья». 4 июля принесло 24 награды – в нашем активе 12 золотых, 11 серебряных и одна бронзовая медаль, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы завоевали 24 награды на летних играх «Дети Приморья». Результаты на 4 июля-1

Легкоатлеты завоевали 9 наград, шесть из которых наивысшей пробы. Удачно завершились для нас и соревнования по настольному теннису. На счету белорусов сразу шесть медалей, из них три золота. Тяжелоатлеты добавили в белорусскую копилку два золота и два серебра. В боксерском турнире наши юные спортсмены добыли три серебра и бронзу. Помимо этого, победу праздновала и команда парней по баскетболу 3х3. Сборная Беларуси занимает первую позицию в медальном зачете: в нашем активе 34 медали.

# Спортивные соревнования # общество # Фотофакт

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