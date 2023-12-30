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Белорусы стали чаще ходить в магазины и больше покупать

30 декабря 2023 10:33
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Беларусь готовится встретить Новый год. Его предваряют выходные, которые большинство тратит на предпраздничные хлопоты. В магазинах ощутимо вырос поток покупателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но ажиотажный спрос – не повод для спекуляций. Справедливые цены и наличие богатого ассортимента товаров и в городах, и в небольших населенных пунктах – на это не раз обращал внимание Президент Беларуси.

Белорусы стали чаще ходить в магазины и больше покупать-1

Задолго до праздников Александр Лукашенко давал поручение обеспечить белорусам праздничное настроение и изобилие на столах. В 2022 году подскочила инфляция и вовремя принятые меры в регулировании цен позволили стабилизировать ситуацию. Оценить, как работает система, сверить часы и вновь обозначить важное – эта тема постоянно на контроле Президента.

Белорусы стали чаще ходить в магазины и больше покупать-4

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Белорусы стали чаще ходить в магазины и больше покупать-7

Недоброжелатели предрекали белорусам дефицит, резкое сокращение импорта и большой скачок цен. Контраргумент таким предсказаниям – люди стали чаще ходить в магазины и больше покупать, инфляция находится в рамках прогноза, на потребительском рынке – стабильность. Привычен разнообразный ассортимент отечественных и импортных товаров, доступные цены.

# Государственная политика в области ценообразования # общество

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