Белорусы стали чаще ходить в магазины и больше покупать

Беларусь готовится встретить Новый год. Его предваряют выходные, которые большинство тратит на предпраздничные хлопоты. В магазинах ощутимо вырос поток покупателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но ажиотажный спрос – не повод для спекуляций. Справедливые цены и наличие богатого ассортимента товаров и в городах, и в небольших населенных пунктах – на это не раз обращал внимание Президент Беларуси.

Задолго до праздников Александр Лукашенко давал поручение обеспечить белорусам праздничное настроение и изобилие на столах. В 2022 году подскочила инфляция и вовремя принятые меры в регулировании цен позволили стабилизировать ситуацию. Оценить, как работает система, сверить часы и вновь обозначить важное – эта тема постоянно на контроле Президента.