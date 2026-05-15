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В Витебском медуниверситете проходит открытый военно-патриотический конкурс

15 мая 2026 09:19
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В Витебском государственном медицинском университете стартовал военно-патриотический конкурс среди студенток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебском медуниверситете проходит открытый военно-патриотический конкурс-2

Для будущих врачей – это возможность проявить ловкость, выносливость, сообразительность и эрудицию. В программе состязания множество дисциплин – военно-прикладное многоборье, интеллектуальный турнир, стрелковое двоеборье и кулинарный батл. Будет и конкурс, в котором девушки смогут продемонстрировать свои творческие способности.

Валерия Попова, студентка Волгоградского государственного медицинского университета:
Мы очень рады, что мы сюда приехали, активно готовились. Недавно на территории Волгоградского государственного медицинского университета проходило также военно-патриотическое мероприятие, посвященное 9 Мая, где у нас стояли различного рода палатки, где мы показывали свои навыки. Я и вся моя команда рассчитываем на победу. 

Кохира Шермамедова, студентка Самаркандского государственного медицинского университета (Узбекистан):
Мы к этому конкурсу готовились месяц. Я участвовала до этого в «Играх патриотов», которые были проведены в городе Гродно. Я там участвовала два года. Могу сказать, что я получила оттуда достаточно опыта, и мне было легче подготовиться к этому конкурсу.

В Витебском медуниверситете проходит открытый военно-патриотический конкурс-4

Впервые в 2026 году конкурс проходит в международном формате. В нем принимают участие около 100 девушек из вузов Беларуси, России и Узбекистана.

Алексей Чуканов, ректор Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета:
Мы видим, что потребность у молодых людей, у девушек есть в таком конкурсе. Показать себя, узнать больше об истории нашей страны, проявить патриотизм и быть готовыми к защите своих ценностей.

Игорь Лятос, начальник военной кафедры Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета:
Что касается подготовки непосредственно к конкурсу, достаточно длительная подготовка, щепетильная. Готовили как физическую подготовку, так и занятия по огневой подготовке. Тренировались, использовали средства защиты, общевойсковой защитный костюм, кулинарный элемент. 

У участниц конкурса также будет возможность познакомится с древним Витебском. Для них будет организована экскурсия по городу.

# Конкурс # Алексей Чуканов

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