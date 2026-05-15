В Витебском медуниверситете проходит открытый военно-патриотический конкурс

Для будущих врачей – это возможность проявить ловкость, выносливость, сообразительность и эрудицию. В программе состязания множество дисциплин – военно-прикладное многоборье, интеллектуальный турнир, стрелковое двоеборье и кулинарный батл. Будет и конкурс, в котором девушки смогут продемонстрировать свои творческие способности.

Валерия Попова, студентка Волгоградского государственного медицинского университета:

Мы очень рады, что мы сюда приехали, активно готовились. Недавно на территории Волгоградского государственного медицинского университета проходило также военно-патриотическое мероприятие, посвященное 9 Мая, где у нас стояли различного рода палатки, где мы показывали свои навыки. Я и вся моя команда рассчитываем на победу.

Кохира Шермамедова, студентка Самаркандского государственного медицинского университета (Узбекистан):

Мы к этому конкурсу готовились месяц. Я участвовала до этого в «Играх патриотов», которые были проведены в городе Гродно. Я там участвовала два года. Могу сказать, что я получила оттуда достаточно опыта, и мне было легче подготовиться к этому конкурсу.