«Окунуться в то время». В Минске реконструировали партизанский парад, посвящённый 75-летию освобождения Беларуси

Новости Беларуси. Партизанский парад, посвященный 75-летию освобождения Беларуси, реконструировали 25 мая в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Партизанский парад, посвященный 75-летию освобождения Беларуси, реконструировали 25 мая в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Колонна с конницей, партизанами и подпольщиками проследовала по улице Комсомольской. Чеканили шаг без малого 700 юношей и девушек. В рядах – будущие милиционеры и военные. Возглавил колонну легендарный козел по кличке Малыш – в 1944-м он стал одним из талисманов парада. В годы войны всеобщий любимец наравне с партизанами участвовал во всех боевых операциях отряда и переносил на боку санитарную сумку с медикаментами.
Партизанский парад, прошедший в июле 1944-го, стал яркой страницей в хронике Великой Отечественной. Тогда шествие объединило около 30 тысяч человек. Память об этом событии продолжает жить.
Елизавета Костюченко, участник реконструкции партизанского парада:
Мы гордимся своей страной. Мы гордимся, что наши предки, наши деды совершили такой подвиг. Мы решили в этом поучаствовать. Чувство гордости.
Екатерина Дебёлая, участник реконструкции партизанского парада:
Мы будем встречать с роты наших мужчин. Будем к ним бежать, целовать. Мы показываем момент, когда объявляют, что мы победили. Мы должны окунуться в то время и прочувствовать, как были счастливы наши бабушки, дедушки, все наши близкие, которые пережили это на своем опыте.
До позднего вечера в Минске будут работать интерактивные площадки. Желающие могут пострелять по мишеням, получить военный билет, собрать и разобрать автомат. Завершит праздник музыкальная программа «Песни военных лет».