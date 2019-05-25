«Окунуться в то время». В Минске реконструировали партизанский парад, посвящённый 75-летию освобождения Беларуси

Колонна с конницей, партизанами и подпольщиками проследовала по улице Комсомольской. Чеканили шаг без малого 700 юношей и девушек. В рядах – будущие милиционеры и военные. Возглавил колонну легендарный козел по кличке Малыш – в 1944-м он стал одним из талисманов парада. В годы войны всеобщий любимец наравне с партизанами участвовал во всех боевых операциях отряда и переносил на боку санитарную сумку с медикаментами.

Партизанский парад, прошедший в июле 1944-го, стал яркой страницей в хронике Великой Отечественной. Тогда шествие объединило около 30 тысяч человек. Память об этом событии продолжает жить.