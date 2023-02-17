Белорусы могут проверить своё здоровье. Акция «Выездная поликлиника» проходит в Минске

Пройти качественное медицинское обследование, не отрываясь от работы? Пожалуйста. «Выездная поликлиника», детище широкомасштабного проекта «Минск – здоровый город», позволит в кратчайшие сроки провести личный чекап на скрытые болезни.

Снежана Кавриго, руководитель Минского городского центра здоровья: С 2021 года мы взяли инициативу такую и реализуем ряд мероприятий, на которых любой может получить консультацию по состоянию здоровья в данный момент времени. Мы смотрим состояние сердечно-сосудистой системы, очень важно посмотреть состояние здоровья в период после коронавируса.

Возраст, температура, давление и даже уровень кислорода в крови. Заботливые сотрудники мобильной здравницы подробно изучат каждую клеточку вашего тела, вынесут вердикт и выдадут специальный электронный паспорт.

Снежана Кавриго:

Биоимпедансометрия, то есть мы смотрим, сколько жира, воды, масса костей, какой калораж у человека. Можно рассчитать конкретное количество белков, жиров и углеводов. Получить рекомендацию, чтобы правильно вести свою активность. Обследование проводят медицинские специалисты, консультирование проводят врачи.

Скинули лишние кило, нарастили мышечную массу и предупредили страшные недуги. Выездная поликлиника актуальна как для взрослых, так и для детей.