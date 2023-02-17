Лукашенко и Путин проведут переговоры во второй половине дня. Что в повестке?
Встреча на высшем уровне состоится сегодня, 17 февраля, в Москве. Александр Лукашенко уже прибыл в российскую столицу, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они запланированы на вторую половину дня.
О первой личной встрече в 2023 году главы государств договорились еще 5 февраля во время телефонного разговора. Тогда президенты обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества: взаимодействие в экономике, политике.
Однако ключевая тема, которой и сегодня уделят особое внимание, – безопасность Союзного государства. Беларусь выступает за мирное решение конфликтов путем переговоров, это касается и конфликта в Украине. Об этом Александр Лукашенко в очередной раз упомянул во время прошедшего накануне разговора с зарубежными журналистами.
Также в повестке сегодняшней встречи глав государств – заседание Высшего госсовета, которое состоится в ближайшие месяцы, выполнение правительствами обеих стран, поставленных перед ними задач. Речь об энергоносителях, импортозамещении и создании единых рынков.
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