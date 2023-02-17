Прямой эфир

Лукашенко и Путин проведут переговоры во второй половине дня. Что в повестке?

17 февраля 2023 10:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Встреча на высшем уровне состоится сегодня, 17 февраля, в Москве. Александр Лукашенко уже прибыл в российскую столицу, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они запланированы на вторую половину дня.

Лукашенко и Путин проведут переговоры во второй половине дня. Что в повестке?-1

О первой личной встрече в 2023 году главы государств договорились еще 5 февраля во время телефонного разговора. Тогда президенты обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества: взаимодействие в экономике, политике.

Лукашенко и Путин проведут переговоры во второй половине дня. Что в повестке?-4

Однако ключевая тема, которой и сегодня уделят особое внимание, – безопасность Союзного государства. Беларусь выступает за мирное решение конфликтов путем переговоров, это касается и конфликта в Украине. Об этом Александр Лукашенко в очередной раз упомянул во время прошедшего накануне разговора с зарубежными журналистами.

Лукашенко и Путин проведут переговоры во второй половине дня. Что в повестке?-7

Также в повестке сегодняшней встречи глав государств – заседание Высшего госсовета, которое состоится в ближайшие месяцы, выполнение правительствами обеих стран, поставленных перед ними задач. Речь об энергоносителях, импортозамещении и создании единых рынков.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Наталья Кочанова обсудила на консультативном совете вопросы адаптации детей с особенностями развития
17 февраля 2023 10:04

Наталья Кочанова обсудила на консультативном совете вопросы адаптации детей с особенностями развития

Бизнес на человеческом горе. Как не попасть в ловушку ритуальных аферистов? Анонс программы «Решение есть!»
17 февраля 2023 09:47

Бизнес на человеческом горе. Как не попасть в ловушку ритуальных аферистов? Анонс программы «Решение есть!»

Как делить бюджет в отношениях? Разбираемся с психологом
17 февраля 2023 09:40

Как делить бюджет в отношениях? Разбираемся с психологом