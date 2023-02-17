Лукашенко и Путин проведут переговоры во второй половине дня. Что в повестке?

Встреча на высшем уровне состоится сегодня, 17 февраля, в Москве. Александр Лукашенко уже прибыл в российскую столицу, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они запланированы на вторую половину дня.

О первой личной встрече в 2023 году главы государств договорились еще 5 февраля во время телефонного разговора. Тогда президенты обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества: взаимодействие в экономике, политике.

Однако ключевая тема, которой и сегодня уделят особое внимание, – безопасность Союзного государства. Беларусь выступает за мирное решение конфликтов путем переговоров, это касается и конфликта в Украине. Об этом Александр Лукашенко в очередной раз упомянул во время прошедшего накануне разговора с зарубежными журналистами.