Белорусы Евгений Невгень и Сергей Гончар попали в список Forbes

Новости Беларуси. Евгений Невгень и Сергей Гончар вошли в тридцатку лучших молодых предпринимателей мира по версии журнала Forbes.
Новости Беларуси. Евгений Невгень и Сергей Гончар вошли в тридцатку лучших молодых предпринимателей мира по версии журнала Forbes.
Каждый год редакция ведущего мирового делового журнала проводит масштабное исследование самых перспективных предпринимательских кадров в различных отраслях – 30 Under 30. В каждой из 20 категорий журналисты вместе с экспертами выбирают по тридцать предпринимателей, которые совершили прорыв в своей сфере деятельности.
Имена белорусов значатся в номинации «Потребительские товары».
«Маскарад» захватил мир в начале 2016 года. А в марте информационное пространство взорвало известие: Facebook купил белорусскую компанию - разработчика MSQRD. Этой новостью поделился лично Марк Цукерберг.
Евгений Невгень и Сергей Гончар. Источник фото: facebook.com/nevgen
Чуть позже, белорусы расскажут: за результатом стоит колоссальная работа команды. Иногда без перерывов на сон и обед.
Forbes об авторах приложения MSQRD:
Невгень и Гончар создали MSQRD – приложение, которое добавляет сумасшедшие фильтры на ваши селфи. После того, как приложение было подхвачено в США, Facebook купила MSQRD за неразглашенную сумму в марте 2016 года. С тех пор оба соучредителя работают уже на Facebook в Лондоне.
Напомним, в прошлом году уроженка Минска вошла в список самых богатых людей мира до 30 лет по версии журнала Forbes. Здесь подробности.