Белорусы Евгений Невгень и Сергей Гончар попали в список Forbes

Новости Беларуси. Евгений Невгень и Сергей Гончар вошли в тридцатку лучших молодых предпринимателей мира по версии журнала Forbes.

Каждый год редакция ведущего мирового делового журнала проводит масштабное исследование самых перспективных предпринимательских кадров в различных отраслях – 30 Under 30. В каждой из 20 категорий журналисты вместе с экспертами выбирают по тридцать предпринимателей, которые совершили прорыв в своей сфере деятельности.

Имена белорусов значатся в номинации «Потребительские товары».

«Маскарад» захватил мир в начале 2016 года. А в марте информационное пространство взорвало известие: Facebook купил белорусскую компанию - разработчика MSQRD. Этой новостью поделился лично Марк Цукерберг.