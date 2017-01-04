Прямой эфир

Белорусы Евгений Невгень и Сергей Гончар попали в список Forbes

04 января 2017 19:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Евгений Невгень и Сергей Гончар вошли в тридцатку лучших молодых предпринимателей мира по версии журнала Forbes. 

Белорусы Евгений Невгень и Сергей Гончар попали в список Forbes-1

Каждый год редакция ведущего мирового делового журнала проводит масштабное исследование самых перспективных предпринимательских кадров в различных отраслях – 30 Under 30. В каждой из 20 категорий журналисты вместе с экспертами выбирают по тридцать предпринимателей, которые совершили прорыв в своей сфере деятельности.

Имена белорусов значатся в номинации «Потребительские товары».

«Маскарад» захватил мир в начале 2016 года. А в марте информационное пространство взорвало известие: Facebook купил белорусскую компанию - разработчика MSQRD. Этой новостью поделился лично Марк Цукерберг.

Белорусы Евгений Невгень и Сергей Гончар попали в список Forbes-4


Евгений Невгень и Сергей Гончар. Источник фото: facebook.com/nevgen

Чуть позже, белорусы расскажут: за результатом стоит колоссальная работа команды. Иногда без перерывов на сон и обед.

Forbes об авторах приложения MSQRD:
Невгень и Гончар создали MSQRD – приложение, которое добавляет сумасшедшие фильтры на ваши селфи. После того, как приложение было подхвачено в США, Facebook купила MSQRD за неразглашенную сумму в марте 2016 года. С тех пор оба соучредителя работают уже на Facebook в Лондоне. 

Напомним, в прошлом году уроженка Минска вошла в список самых богатых людей мира до 30 лет по версии журнала Forbes. Здесь подробности.

# общество # Бизнес в Беларуси # Фотофакт # Сергей Гончар # Евгений Невгень

Другие новости рубрики

Все новости
В период 2017 года в Минске планируют трудоустроить 30 тысяч человек
04 января 2017 17:30

В период 2017 года в Минске планируют трудоустроить 30 тысяч человек

В морозное время для людей лишённых крова открывает двери Дом ночного пребывания
04 января 2017 17:12

В морозное время для людей лишённых крова открывает двери Дом ночного пребывания

Сомнительный сюрприз: в одной из районных организаций детям-инвалидам выдали подарки с испорченным сроком годности
04 января 2017 16:52

Сомнительный сюрприз: в одной из районных организаций детям-инвалидам выдали подарки с испорченным сроком годности