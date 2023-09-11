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Белорусскую косметику любят иностранцы и рекомендуют бьюти-блогеры. Как развивается «красивый» бизнес

11 сентября 2023 06:56
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По всей Беларуси и далеко за ее пределами знают и любят белорусскую косметику. Спросом пользуются как декоративные, так и уходовые продукты, рассказали в программе «Акценты» на канале «Россия-Беларусь». И хоть многие средства относятся к сегменту бюджетных, это не мешает им конкурировать с товарами премиум-класса. Положить в свою косметичку белорусский тюбик сегодня хотят самые популярные бьюти-блогеры.

Белорусскую косметику любят иностранцы и рекомендуют бьюти-блогеры. Как развивается «красивый» бизнес-1

Поскольку мы с вами любим белорусскую косметику, она классная и бюджетная, сегодня мы надеемся сильно, что это как раз попадет в ту категорию классной бюджетной косметики.

Формулой успеха наших брендов стало удачное соотношение цены и качества. Компании продолжают наращивать производственные мощности. Ведь предложение должно отвечать спросу.

О красивом бизнесе по-белорусски продолжит Ольга Наумова.

Белорусскую косметику любят иностранцы и рекомендуют бьюти-блогеры. Как развивается «красивый» бизнес-4

Блески и помады, румяна и тени, кремы и скрабы: на полках магазинов белорусской косметики можно найти женские сокровища для красавиц с любым цветом кожи.

Белорусскую косметику любят иностранцы и рекомендуют бьюти-блогеры. Как развивается «красивый» бизнес-7

Уни Удаэми – туристка из Нигерии. Говорит, белорусская косметика стала для нее настоящим открытием. Особенно понравилась тушь для ресниц от известного отечественного бренда BelorDesign.

Белорусскую косметику любят иностранцы и рекомендуют бьюти-блогеры. Как развивается «красивый» бизнес-10

Уни Удаэми:
Она делает ресницы пышнее и больше, а взгляд намного выразительнее. Эта тушь для ресниц и вправду хорошо себя зарекомендовала.

Белорусскую косметику любят иностранцы и рекомендуют бьюти-блогеры. Как развивается «красивый» бизнес-13

В 2021 году экспорт продуктов красоты принес нашим компаниям почти 80 миллионов долларов. А с 2010-го выручка увеличилась аж в три раза. Покупателей привлекает цена, но главное – качество. Больше всего нашу косметику полюбили россиянки. В интернете ее наперебой хвалят самые популярные бьюти-блогеры.

Подробности в видеоматериале.

*На правах рекламы.

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