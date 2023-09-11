Белорусскую косметику любят иностранцы и рекомендуют бьюти-блогеры. Как развивается «красивый» бизнес

По всей Беларуси и далеко за ее пределами знают и любят белорусскую косметику. Спросом пользуются как декоративные, так и уходовые продукты, рассказали в программе «Акценты» на канале «Россия-Беларусь». И хоть многие средства относятся к сегменту бюджетных, это не мешает им конкурировать с товарами премиум-класса. Положить в свою косметичку белорусский тюбик сегодня хотят самые популярные бьюти-блогеры.

Поскольку мы с вами любим белорусскую косметику, она классная и бюджетная, сегодня мы надеемся сильно, что это как раз попадет в ту категорию классной бюджетной косметики.

Формулой успеха наших брендов стало удачное соотношение цены и качества. Компании продолжают наращивать производственные мощности. Ведь предложение должно отвечать спросу.