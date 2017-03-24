Новости Беларуси. Белорусско-итальянский бизнес-форум по вопросам зеленой экономики стартует 24 марта в Минске. Участники обменяются опытом в области использования возобновляемых источников энергии, переработки отходов, улучшения качества воздуха а также повышения энергоэффективности экономики. Гости обсудят реализацию проектов в этой сфере, в частности, «умный город». Эта концепция уже получила широкое распространение: «Smart City» работает более чем в 2 тысячах городах по всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.