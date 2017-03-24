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Белорусско-итальянский бизнес-форум по вопросам зеленой экономики стартует 24 марта в Минске

24 марта 2017 06:28
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Новости Беларуси. Белорусско-итальянский бизнес-форум по вопросам зеленой экономики стартует 24 марта в Минске. Участники обменяются опытом в области использования возобновляемых источников энергии, переработки отходов, улучшения качества воздуха а также повышения энергоэффективности экономики. Гости обсудят реализацию проектов в этой сфере, в частности, «умный город». Эта концепция уже получила широкое распространение: «Smart City» работает более чем в 2 тысячах городах по всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусско-итальянский бизнес-форум по вопросам зеленой экономики стартует 24 марта в Минске-1

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:
В форуме примут участие представители органов государственного управления, деловых кругов Беларуси, а также международных организаций. В ходе мероприятия запланировано проведение ряда панельных дискуссий, выступлений и двусторонних встреч.

Также на форуме рассмотрят возможности финансирования проектов в сфере зеленой экономики.

# общество # Беларусь-Италия # Дмитрий Мирончик

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