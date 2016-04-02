Белорусский зубр: репортаж «Картины мира» из Витебской области, где волаты – не исчезающий вид

Мы подарили Габриэле Риваденейра в начале интервью соломенную лошадку только лишь потому, что она коллекционирует фигурки скакунов. Хотя чаще всего гостям Беларуси дарят зубра, конечно. Вот такого, например. Белорусский завод произвел этого волата из стекла. Но сегодня можно произвести и настоящих зубров, поскольку образцы ДНК хранятся в холодильнике. Так что очередное исчезновение этому животному не грозит. И по последнему снегу тему продолжит Илона Волынец.

Илона Волоныц, корреспондент:

Если зубр, то обязательно в Беловежской пуще? Как бы не так. Мы отправилась на север Беларуси, чтобы здесь, в лесах Витебщины, отыскать лесных богатырей. Итак, наша видеоохота начинается прямо сейчас!

Чтобы мы не заблудились в дремучих лесах, компанию нам составит опытный фотоохотник Андрей Шимчук. Одолжив парочку теплых курток в местном охотничьем хозяйстве, держим курс в самую чащу.

Новичкам, похоже, везет. На небольшой полянке дефилируют самочки оленя. Ветер-предатель доносит наш шепот, и дамы мигом исчезают в лесу.

Земли Россонского и Верхнедвинского районов называют едва ли не самыми экологически чистыми в Беларуси. На них не пала даже самая бледная тень Чернобыля. А тем временем наш проводник неожиданно сворачивает с пути.

Чтобы не спугнуть маму с малышом, Андрей Андреевич немного хитрит. Но «своих», увы, в нас так и не признали. Оглядевшись, сохатые скрылись. Лось – добыча, конечно, крупная, но не предел мечтаний.

Мікола Гусоўскі «Песня пра зубра» (урывак):

…Роўнага звера не знойдзеш лясному асілку,

Што і ў лясах, і на выпасах ляхаў і росаў

Быў і застаўся царом над усімі звярамі…

Его боялись, им восхищались, ему покланялись.Чучело зубра, убитого императором Николаем II на охоте в Беловежье, украшало павильон Российской империи на всемирной выставке. Экспонат тогда получил высшие выставочные награды.

Павел Велигуров, научный сотрудник научно-практического центра по биоресурсам Национальной академии наук Беларуси:

Из литературных данных известно, что есть годы, когда численность зубров в Беловежской пуще доходила до 2-х тысяч особей.

Потом этот удивительный дикий вид крупных быков в природе исчез вовсе. Восстановить его удастся только благодаря зоопаркам. Сейчас в мире насчитывается более 3,5 тысяч вольноживущих зубров. И что отрадно, половина из них гуляет по белорусским лесам.

Илона Волоныц, корреспондент:

Образцы ДНК зубра хранятся в специальных морозильных камерах при температуре –80ºC. Храниться они могут вечно. Так что есть вероятность, что вид больше не исчезнет.

Александ Козулин, заведующий сектором международного сотрудничества научно-практического центра по биоресурсам Национальной академии наук Беларуси:

Это глобально угрожаемый вид. Он включен в мировые красные книги. Это просто самосознание человека: как я буду жить потом без зубра. Как?

Не только природный феномен, но и неоспоримый бренд. Он встречает гостей на выходе из Национального аэропорта, позирует на открытках и витринах, его увозят на память и пробуют на вкус. В том числе благодаря этому персонажу запомнили и чемпионат мира по хоккею в Минске. И по всему миру разлетелось: зубр – Волат – Беларусь!

«Изубрица» – небольшая деревушка в Витебской области. Название говорит само за себя. То, что здесь еще в 16 веке обитали зубры, подтверждают археологи. И вот спустя столетия, вопреки скептикам, мол, не приживутся зубры на севере, решили провести эксперимент. Завели стадо из нескольких десятков голов. Год они жили в вольере, а затем лесных богатырей отпустили на свободу.

Аккурат посреди леса пряничный домик укутывает дымком окрестные сосны. А живет здесь человек с необычной профессией, так называемый зубровод. Александр Петрович рассказывает: с расселением зубра на Витебщине ученые не ошиблись. Популяция всего за один год увеличилась на 30 процентов.

Александр Каштальян, научный сотрудник охотничьего хозяйства «Красный бор»:

На открытые пространства зубры любят выходить в морозную солнечную погоду. В такую погоду значительно больше шансов обнаружить животных на открытых пространствах, на полях.

На поиски отравляемся уже на рассвете.

Едва уловив посторонние звуки, самые чуткие бросились в укрытие. За ними и все остальные. Всего мы насчитали не менее тридцати взрослых зубров. А вот малыши замешкались. Но с лесными богатырями хотелось познакомиться еще ближе.

Мы накрутили не один километр, прислушивались к каждому шороху и, казалось, дышали в унисон со всем лесом. И почти отчаялись. Но нашему лесному рандеву все-таки суждено было случиться.

Увидеть зубров в дикой природе – действительно редкий шанс. И они, словно чувствуя на себе чужой взгляд, спешат прочь. Гордые, сильные и такие своенравные. В них – частица того странного и неуловимого, что зовется белорусскостью.