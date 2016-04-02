Люди на Болоте: в Рогачёве жители пятиэтажки не первый год безрезультатно борются со зловонными испарениями

Новости Беларуси. На горячую линию нашего телеканала обратились жители Рогачёва. Не первый год они пытаются победить нечистоты, которые наполняют подвалы одного из жилых домов. За это время технический этаж стал напоминать настоящее болото, а судьба - злую шутку. Ирония в том, что микрорайон, где и находится дом так и называется - Болото.

Валентина Федяченко, житель дома:

Мне стыдно: дети приходят в гости и зять говорит: Мама, а что это у вас так воняет в квартире»

Внука Валентине Владимировне надолго не оставляют, небезосновательно переживая за здоровье ребёнка. Запах сточных вод не виден для телекамеры, зато грибок, ползущий по стенам из подвала вверх, виден отлично. Квартира пенсионерки над самым эпицентром бедствия.

Житель дома:

Вот вода здесь стояла под дверь. Только в сапогах ходили. Вот она отсюда течёт через эту трубу, когда она переполняется.

Последнее половодье здесь случилось всего две недели назад. Тогда крупная авария, о которой рассказывал наш телеканал, оставила в Рогачёве без воды 12 тысяч человек. Перекрытые канализационные трубы выявили и узкие, а точнее низкие места системы. Одним из них оказался и дом на Болоте.

Владимир Науменко, главный инженер коммунального жилищно-эксплуатационного предприятия «Рогачёв»:

Причиной этому послужила авария, которая произошла 14-15 марта на сетях канализации. Будут продолжаться работы еще по просушке самого подвала.

Жильцы дома говорят, что сами готовы вычистить подвал до блеска, если бы им только гарантировали, что зловонный потоп больше не повторится. Люди уверены: проблема гораздо глубже, чем уборка подвала после очередного ЧП.

Валентина Федяченко, житель дома:

Сперва как-то немножко было. А вот в последнее время постоянно вызываем аварийку. 3-4 дня пройдет, они приедут, колодцы откатают и уедут. А вся жижа остается, и этим всем мы дышим.

Валентина Владимировна и её соседи очень надеются, что на их зловонные проблемы всё-таки обратят внимание. И этим летом пенсионерка сделает ремонт и сможет достойно принимать гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.