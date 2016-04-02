Прямые телефонные линии: тематика звонков сейчас носит сезонный характер

Новости Беларуси. Прямые телефонные линии прошли во всех регионах Беларуси. В Брестском облисполкоме 2 апреля приняли около 40 звонков. Благодаря такому обращению удалось решить и проблему жительницы деревни Новосёлки. Местное предприятие задолжало ей корма. Еще осенью женщина сдала телят, взамен же обязаны были выдать сено и солому.

Галина Оберемченко, житель деревни Новосёлки Кобринского района:

Представьте мое состояние. Мне нечем кормить. У меня такое хозяйство. Можете представить? Меня трясло, как я не знаю что! Таблеток выпила, может, мешок.

В аналогичной ситуации оказались сразу несколько сельчан. Реально же решить проблему удалось лишь после звонка в облисполком.

Галина Оберемченко, житель деревни Новосёлки Кобринского района:

Я позвонила на прямую линию. Все, привезли все: и сено и солому. Все было отдано. Вопрос решился положительно.

В Брестском облисполкоме отмечают, что тематика звонков сейчас носит сезонный характер. Впрочем, от субботы к субботе их становится с каждым разом всё меньше. На этот раз преобладали обращения, которые касаются ремонта дорог и благоустройства территорий. Ушли в тень актуальные ещё неделю назад вопросы по стоимости оплаты коммунальных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Клец, заместитель председателя Брестского облисполкома:

Я думаю, что скоро исчезнут вопросы по повышению тарифов на ЖКУ. Потому что это процесс, который только произошел. Он людей еще волнует. Вопросы обеспечения после зимы ремонта дорожного покрытия – они тоже снимутся, потому что налаживается погода. И есть техническая возможность обслуживания дорог, дорожного полотна. Эти работы вовсю ведутся.