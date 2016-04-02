Индивидуальные сценарии и выездные регистрации: какие услуги новобрачным предлагают ЗАГСы Минска?

Новости Беларуси. Это программа «Большой город», в который, наконец, пришла настоящая весна! Прекрасная пора, когда расцветает природа, чувства, наступает жажда перемен. И конечно пора любви. Сегодня мы решили поговорить о ней. Вернее о том ее периоде, когда она, окрепнув, толкает нас на следующий, решающий и ответственный шаг. И если он сделан правильно, все в знак одобрения кричат «горько!». Итак, женихи и невесты, а также их родители, эта программа посвящена вам. Приглашаем к экранам и тех, кто только собирается подать заявление в ЗАГС.

Свадьба это самый запоминающийся момент в жизни любого человека. По крайней мере, большинства. Что же придумывается ЗАГСами для того, чтобы он действительно стал таковым? Готовы ли они провести церемонию бракосочетания по вашему сценарию? Кто же эти замечательные женщины, которые спрашивают «согласны ли вы...» и первыми поздравляют нас со вступлением в новую жизнь?

Ведущий программы «Большой город» на СТВ пришел в гости в дом, который знаком каждому минчанину – Дом бракосочетаний Мингорисполкома. Съемочную группу гостеприимно встретила его хозяйка – заведующий Надежда Реутская и начальник отдела правового обслуживания граждан, организаций и идеологической работы главного управления юстиции Мингорисполкома Екатерина Кочик.