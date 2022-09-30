Новости Беларуси. Они остаются в строю, несмотря на приставку «в запасе». Белорусский союз офицеров отмечает 30-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После развала советской державы они стали той силой, которая смогла сохранить многовековые армейские устои и традиции, объединить тех, для кого служба Родине и защита Отечества – дело чести. Даже в самое трудное время представители союза занимали твердую государственную позицию. И сегодня с учетом напряженной обстановки вблизи границ Беларуси делают все, чтобы обеспечить обороноспособность государства, сплотить общество и воспитать молодежь в духе патриотизма.

Иван Гордейчик, председатель Белорусского общественного объединения ветеранов:

Это как раз те люди, которые сегодня могут делиться своим огромным опытом, через который они прошли. Кто-то – 30 лет, кто-то – 40, кто и больше. Для нас, для военных, действительно это особый праздник. И хотелось бы, чтобы мы сегодня отдали себя полностью нашей молодежи. Нашим людям, которые сегодня добывают и дают нам материальные блага.