Белорусский красный крест отмечает 95-летие

Новости Беларуси. Более полумиллиона человек в 2016 году получили помощь от Белорусского красного креста. Сегодня это общество отмечает свое 95-летие. Движение объединяет порядка 20 тысяч волонтеров по всей стране. Их главные задачи – оказание первой помощи при чрезвычайных ситуациях, предоставление социальной, медицинской и психологической поддержки уязвимым категориям граждан. Например, служба сестер милосердия ежегодно оказывает свыше миллиона услуг – это помощь тяжелобольным на дому или в центрах.

Дмитрий Русаков, руководитель стратегического направления Белорусского общества красного креста «Подготовка и реагирование на чрезвычайные ситуации»:

У нас работает служба розыска, которая направлена в первую очередь на восстановление семейных связей, которые были прерваны в вооруженных и чрезвычайных ситуациях. Более 80% обращений, действительно, это которые касаются второй мировой войны. Но в то же время, те кризисы, которые возникают сейчас, дают нам новые вызовы

Белорусский красный крест принимает активное участие в крупных международных проектах: по противодействию торговле людьми, профилактике ВИЧ и туберкулеза, а также обучению и информированию населения.

Сотрудников и волонтеров белорусского общества красного креста с юбилеем поздравил и Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.