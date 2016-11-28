Отношения Азербайджана и Беларуси сшиты крепкими нитками: почему люди из других стран любят нашу страну?

Новости Беларуси. За встречей двух Президентов следили не только аналитики и экономисты, но и те, для кого отношения Беларуси и Азербайджана – в выгодных и работающих бизнес-контрактах, да и простых человеческих связях. Миллионы долларов инвестиций, совместные проекты и амбициозные планы – почему деловые люди из Азербайджана предпочитают нашу страну как взлётную площадку для прибыли? И как банальная покупка машины может вылиться в открытие своего дела?

Помимо родного Гюльбениз, уже зная акценты,

говорит и на бизнес-языке по-белорусски.

Директор инвест-компании встречает нас в свежеотстроенном ресторанном комплексе. В многофункциональное здание, возведенное в Минске, азербайджанский бизнес вложил 10 миллионов долларов.

Но такие вливания, конечно, не случаются без оценки каждого кирпичика стройки делового сотрудничества.

Гюльбениз Ахмадова, директор инвестиционной компании:

Предварительно изучали рынок страны, обстоятельства в стране, дружеские отношения между нашими странами, поэтому у нас опасений нет.

Зульфу, работающий в этой же компании, вспоминает, как 5 лет назад возводил фундамент своего будущего в Беларуси, еще не зная, насколько крепким окажется цемент. Построил на совесть – теперь в Минске и жена, и дети, и детище – профессиональное. И не одно.

Зульфу Магерамов, заместитель директора инвестиционной компании:

В Могилеве мы построили порядка 8 больших торговых центров, в Минске сдали этот объект, новые инвестиции, начинаем в другой объект вкладываться. С божьей помощью, я думаю, в 2017 году мы начнём его реализацию.

На семейной фабрике в Гродно отношения Азербайджана и Беларуси сшиты крепкими нитками и фамильным стежком.

Ильгар, приехавший в нашу страну 20 лет назад, открыл швейное производство вместе с женой Светланой. И теперь личное для него – не только бизнес.

Ильгар Кязумов, директор швейного предприятия:

Родина – Азербайджан, а душой привязан я только к Беларуси. И наши страны дружат, слава богу, наши народы дружат. И я здесь чувствую себя, как свой.

А ведь в политике и крепких экономических отношениях двух стран, как и в бизнесе – надежный фундамент и крепкие стены выстоят в любую метель. И только переплетя множество прочных нитей, можно получить качественное полотно сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.