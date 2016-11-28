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Фрунзенский район Минска лидирует по количеству новых рабочих мест и новорожденных

28 ноября 2016 17:00
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Новости Беларуси. Фрунзенский район отмечает существенный рост числа индивидуальных предпринимателей. В основном, в сфере строительства, торговли и услуг. Количество тех, кто предпочитает работать сам на себя, возросло до 17 тысяч.

Благодаря новым инициативам появились и дополнительные рабочие места – всего больше 2,5 тысяч. Этот показатель – самый высокий по Минску. К слову, в минувшем году Фрунзенский район Минска признали наиболее благоприятным для среднего и малого бизнеса.

Артем Цуран, глава администрации Фрунзенского района:
Сегодня здесь реализуют 59 инвестиционных проектов. В их числе – 3 физкультурно-оздоровительных объекта с бассейнами и теннисными кортами.

Лидирует Фрунзенский район и по числу новорожденных. Демографическая гонка здесь превзошла даже все областные центры Беларуси. Каждая третья семья – многодетная.

В западном уголке Минска активно повышают уровень обучения школьников и дошколят. Сейчас для юных фрунзенцев в микрорайонах-новостройках возводят детский сад и школу. Оба учреждения образования будут готовы к встрече с маленькими умниками и умницами в 2017 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Районы Минска # Артем Цуран

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