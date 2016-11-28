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Вой сирен и клубы дыма: в торговом центре на площади Независимости 28 ноября в 23:00 начнется учение МЧС

28 ноября 2016 17:03
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Новости Беларуси. Остросюжетный сценарий с клубами дыма и воем сирен. В торговом центре на площади Независимости 28 ноября пройдет плановое тактико-специальное учение по ликвидации чрезвычайных ситуаций. В них задействуют более 90 спасателей и свыше 20 единиц техники.

Благодаря учениям сотрудники МЧС получат опыт, который потом смогут использовать на практике в случае реальной опасности.

К слову, начнутся учения около 23 часов и продлятся 1,5 часа. Свидетелей скопления пожарных машин призывают к спокойствию и пониманию ситуации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # МЧС Беларуси

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