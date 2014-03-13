Белорусский космонавт Олег Новицкий 13 марта побывал в гостях у студентов университета имени Максима Танка

Новости Беларуси. Выше только звезды. Олег Новицкий 13 марта побывал в гостях у студентов университета имени Максима Танка. Поводом стал вековой юбилей, который в 2014 году празднует главная педагогическая альма-матер страны.

Известный космонавт рассказал молодежи об экспедиции на Международную космическую станцию, ответил на волнующие студентов вопросы и поздравил вуз с круглой датой. В благодарность за встречу звездоплавателю устроили экскурсию по университетскому планетарию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Олег Новицкий, космонавт:

Я рад, что попал сюда, в один из старейших вузов Беларуси. Встреча мне очень понравилась, ребята активные, вопросы. Каверзных не было, но интересные были. Я считаю, что чаще надо ездить и чаще встречаться.

Студент:

Больше всего впечатлила сложность, с которой сталкиваются космонавты при подготовке и при полете. Я знал, что это сложно, не каждый сможет. Но что это так тяжело, не догадывался.